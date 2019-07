Pattensen

Die Pattenser CDU fordert einen festen Etat für die städtischen Spielplätze. Das teilt die stellvertretende Vorsitzende des CDU-Ortsverbands, Stefanie Behrends, mit. Es geht dabei um einen Betrag von bis zu 25.000 Euro pro Jahr für die Modernisierung und Instandhaltung der Spielplätze in der Stadt. Die entsprechenden Anträge will die Partei nach der Sommerpause eingereichen.

Pattenser wollen mehr Beschattung auf Spielplätzen

Behrends gehört auch zum Team der sogenannten Spielplatz-Offensive der CDU. Seit März dieses Jahres treffen sich die Mitglieder mit Pattenser Bürgern auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet. Sie nehmen Wünsche sowie Anregungen entgegen und informieren sich über den Zustand der Anlagen. „Nach unseren bisherigen Ergebnissen wird klar, dass es einen Wunsch über nahezu alle Ortsteile für die Spielplätze gibt: Mehr Beschattung im Sommer und eine grünere Gestaltung mit Büschen und Blumen“, sagt Behrends. Matthias Wiesner, CDU-Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung, erklärt: „Wir prüfen in diesen Tagen gemeinsam mit der Stadt, welche EU-Fördergelder für Blühinseln und das Pflanzen von Bäumen beantragt werden können.“ Es gebe Förderquoten bis zu 80 Prozent.

Große Freude über neuen Spielplatz an der Usedomer Straße

Das Gremium hatte die Stadt auch auf das Spielplatz-Gewinnspiel des Radiosender ffn aufmerksam gemacht und die entsprechende Bewerbung formuliert, die dann von Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) eingereicht wurde. Die Stadt gewann und der Radiosender gestaltete den Spielplatz Usedomer Straße neu. Er wurde bereits Anfang Juli eröffnet. „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam mit der Stadt gegangen sind und noch nicht einmal ein halbes Jahr nach der Gründung unserer Spielplatz-Offensive auf einem neugestalteten Spielplatz stehen können“, sagt Behrends. Nadine Dwenger ist erst vor wenigen Monaten in die CDU eingetreten, um die Spielplatz-Offensive zu unterstützen, und sagt: „Die Kinderaugen hier an der Usedomer Straße leuchten wieder.“

Spielplatz Brüsseler Straße ist wieder geöffnet

Einen weiteren Punkt auf der Agenda konnte die Gruppe ebenfalls abhaken: Der Hügel auf dem Spielplatz an der Brüsseler Straße in Pattensen-Mitte ist wieder mit einer Rasennaht befestigt und nach mehr als einem Jahr Absperrung wieder freigegeben. Eine Pause wollen sich die Mitglieder der Offensive aber nicht gönnen. „Unser Besuch im Juni in Hüpede war der letzte Vor-Ort-Termin. Jetzt gilt es, die Ergebnisse auszuwerten und eine Prioritätenliste zu erstellen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Georg Thomas. Für weitere Ideen und Anregungen zu den Spielplätzen im Stadtgebiet sei die Spielplatz-Offensive jederzeit offen.

Von Tobias Lehmann