Pattensen

Auf Bundesebene streitet die CDU zurzeit noch darum, bis 2025 eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent zu beschließen. In Pattensen haben sich die Parteimitglieder schon auf den Weg gemacht. Fünf der 13 Mitglieder des neu gewählten Vorstands des CDU-Stadtverbands sind weiblich. Das sind knapp 40 Prozent. Der geschäftsführende Vorstand ist bereits paritätisch besetzt.

CDU-Stadtverband wählt Vorstand

Zum neuen Vorsitzenden wurde in der jüngsten Mitgliederversammlung der bisherige Beisitzer und Mitgliederbeauftragte Roman Dobberstein gewählt. „Auch wenn uns eine Parität im gesamten Vorstand nicht ganz gelungen ist, freue ich mich doch sehr darüber, dass wir eine ausgewogene Besetzung erreicht haben und sogar vier Mitglieder erstmals für ein Amt im Vorstandsteam gewinnen konnten. Mir war es besonders wichtig, dass sich neben den erfahrenen auch neue Mitglieder engagieren“, sagte er.

Anzeige

Der 43-jährige Dobberstein löst Horst Dobslaw ab, der die Partei in den vergangenen zwei Jahren führte. Dobslaw kandidierte aus Altersgründen nicht erneut in der turnusgemäßen Wahl. Zu Dobbersteins Stellvertretern wurden Stefanie Behrends, Astrid Schunder und Georg Thomas gewählt. Schunder und Thomas bleiben damit im Amt. Mit Behrends gibt es jetzt erstmals auch eine dritte stellvertretende Vorsitzende. Schatzmeister bleibt Dirk Hermann Frank. Neue Schriftführerin ist Sabine Laue, die Michael Wahl ablöst.

Weitere HAZ+ Artikel

Kommunalwahlen im Herbst 2021 werden vorbereitet

Wahl ist in der vergangenen Woche gemeinsam mit den Schulenburgern Svenja Blume und Christian Möller aus der CDU-Ratsfraktion ausgetreten. Die drei kündigten an, auch die Partei verlassen zu wollen. Grund ist der aktuelle Streit um den Standort der Grundschule Schulenburg. Im Hinblick darauf sagte Dobberstein, dass sich die Partei gegenwärtig in einer herausfordernden Situation befinde. Es gelte jetzt, „gute Sachpolitik“ zu betreiben und unter anderem auch schon die Vorbereitungen für die Kommunalwahl im Herbst 2021 voranzutreiben.

Behrends teilte mit, dass die Sitzung mehrere Stunden gedauert habe, da zahlreiche Themen für die Zukunft geplant werden mussten. Anwesend waren auch die Vorsitzenden der Ortsverbände, der Jungen Union und der Frauen Union. Der neue Vorsitzende des Ortsverbands Koldingen, Klaus Brüggemann, nahm erstmals an einer Vorstandssitzung des Stadtverbands teil und kommentierte: „Ich wünsche mir, dass wir demnächst wieder ruhigere Zeiten erleben und mit einer schlankeren Tagesordnung auskommen. Aber aktuell müssen wir die Ärmel hochkrempeln und die Themen konsequent abarbeiten.“

Von Tobias Lehmann