Die CDU Hüpede-Oerie will für mehr Sicherheit für die Kinder sorgen, die zur Grundschule in Pattensen-Hüpede gehen. Weil die Region die Brücke über den Hüpeder Bach ausbaut, sind auch die Grundschulkinder zu Umwegen gezwungen. Der Bereich um die Brücke im Zuge der Kreisstraße 203 ist komplett gesperrt, auch Fußgänger und Radfahrer können dort nicht passieren. Die Bauarbeiten sollen im Sommer abgeschlossen sein.

Margret Zieseniß und Horst Dobslaw von der CDU hatten schon Anfang Januar einen Eilantrag im Ortsrat Hüpede-Oerie gestellt, dass behelfsmäßig zwei Zebrastreifen eingerichtet werden. Der Antrag wurde von der Stadt Pattensen an die Region Hannover als zuständige Behörde weitergeleitet. Die Region hat die Vorschläge dann aber abgelehnt.

Schulweg kreuzt Umleitungsstrecke von Auto und Bus

Zieseniß und Dobslaw hatten in ihrer Begründung für den Antrag darauf hingewiesen, dass die Kinder wegen der Sperrung über die Brücke am Kirchweg gehen und dann – in der Verlängerung des Kirchwegs – die Straßen An der Halbe und Zum Lindholze überqueren müssen.

„Da zur Zeit der gesamte Verkehr und auch die Linienbusse über diese beiden Straßen umgeleitet werden, sind die Schulkinder auf dem Schulweg stark gefährdet“, heißt es weiter. Deshalb haben Zieseniß, die auch Mitglied im Rat der Stadt ist, und Dobslaw, der Vorsitzender des CDU-Stadtverbands ist, vorgeschlagen, an den Straßen An der Halbe und Zum Lindholze jeweils Zebrastreifen einzurichten.

Die Region hat reagiert und weist mit extra aufgestellten Schildern auf den Schulweg hin. Quelle: Kim Gallop

Region hat schnell Warnschilder aufgestellt

Die Region habe auf ihre Hinweise schnell reagiert, sagen Zieseniß und Dobslaw lobend. Es wurden an den Straßen, die zur Grundschule führen, neue Schilder aufgestellt, die in Wort („ Schulweg“) und Bild die Autofahrer warnen, dass dort mit Kindern auf dem Schulweg zu rechnen ist.

Zebrastreifen an den besonders gefährlichen Punkten des Fußwegs einzurichten, wurde aber vom Fachbereich Verkehr der Region abgelehnt. Die Region weist als Begründung darauf hin, dass die Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer mit der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt Pattensen abgestimmt wurde. Sie sei umfangreich beschildert worden und damit auch für Schulkinder deutlich zu erkennen.

Nach Angaben der Region fehlen außerdem die rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung eines Zebrastreifens: Einerseits gibt es keine Beleuchtung, und andererseits müssen an beiden Seiten Gehwege vorhanden sein.

Licht und Platz sind vorhanden

Dobslaw verweist darauf, dass an den fraglichen Punkten durchaus ein mit Schotter befestigter Streifen als Gehweg vorhanden ist. „Und hier sind auch Straßenlaternen“, sagt Zieseniß. „Ich verstehen nicht, warum das in so einem Fall nicht flexibel gehandhabt werden kann“, sagt sie bedauernd.

Die Zebrastreifen sollten zudem auch nicht dauerhaft eingerichtet werden, sondern nur provisorisch bis zum Ende der Bauarbeiten. „Es geht uns um die Sicherheit der Kinder“, bekräftigt Zieseniß.

Von Kim Gallop