Wegen eines Heckenbrandes ist die Ortsfeuerwehr Pattensen am Sonnabend zu einem Grundstück am Lüderser Weg ausgerückt. Offenbar hatte ein Gartenbesitzer die Hecke versehentlich in Brand gesetzt, als er Unkraut abflämmen wollte. Die Feuerwehr mahnt angesichts der anhaltenden Trockenheit zu Vorsicht.