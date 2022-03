Pattensen-Mitte/Jeinsen

Es sei nach dem Schützenfest das zweitwichtigste Event in Pattensen, sagt CDU-Ratsherr Torben Löhr. Nach zwei Jahren soll es am Sonnabend, 16. April, erstmals wieder ein Osterfeuer in der Kernstadt geben. In Jeinsen wird das Osterfeuer hingegen auch in diesem Jahr entfallen.

Grünschnittabgabe ist vormittags möglich

Die Junge Union (JU) organisiert das Osterfeuer auf dem Areal am Ende der Rudolf-Harbig-Straße gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband. Löhr bittet für Sonnabend, 16. April in der Zeit von 8 bis 13 Uhr um Spenden von Grünschnitt. „Es darf kein lackiertes oder behandeltes Holz dabei sein“, sagt er.

Anschließend haben die Organisatoren noch Zeit, das gelieferte Material aufzuschichten. Je nach Helligkeit wird das Osterfeuer am Abend gegen 18.30 Uhr entzündet. Löhr plant den Ausschank von Getränken sowie den Verkauf von Essen. „Was dann umgesetzt werden kann und welche Auflagen es gibt, werden wir näher am Termin absehen können“, sagt der Ratsherr.

Bürgerverein Jeinsen sagt Feuer ab

Der Vorstand des Bürgervereins Jeinsen hat sich dafür ausgesprochen, auch in diesem Jahr auf ein Osterfeuer im Ort zu verzichten. „Die derzeitige Corona-Lage mit den weiterhin steigenden Inzidenzwerten lässt aus unserer Sicht keine Durchführung der Veranstaltung zu. Das ist sehr schade“, sagt Sprecher Dieter Alm. Problematisch sei dabei besonders der Verpflegungsbereich auf der Terrasse. Da hätten die Besucherinnen und Besucher in der Vergangenheit häufig eng beieinander gestanden, sagt Alm.