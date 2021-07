Pattensen

Die Corona-Inzidenzwerte steigen wieder an. Um Präsenzunterricht und die Kinderbetreuung auch nach den Sommerferien zu gewährleisten, will die CDU Pattensen Kindertagesstätten und Grundschulen mit Luftfiltern ausstatten. Dafür hat sie jetzt einen Antrag gestellt. Denn da es für Kinder unter zwölf Jahren bislang noch keinen geeigneten Impfstoff gibt, müsste diese Gruppe vor dem Coronavirus nun auf anderem Wege bestmöglich geschützt werden.

Schulbetrieb soll nicht erneut gestört werden

„Wir müssen jetzt dringend etwas unternehmen, um die Kinder und den Schulbetrieb im Herbst zu schützen. Lüften allein ist gerade für die kalte Jahreszeit keine Lösung“, sagt Georg Thomas. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat plädiert deshalb für Raumluftfilter oder mobile Luftreinigungsgeräte. „Wir können mit Technik dafür sorgen, dass sich Kinder nicht infizieren. Für mich ist es daher selbstverständlich, dass die Stadt hier schnellstmöglich handelt“, ergänzt CDU-Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein.

„Eigentlich hätte schon längst etwas passiert sein können“, sagt Thomas und kritisiert damit die Stadtverwaltung. Seiner Meinung nach sei es nun wichtig, dass der Rat der Stadt den Willen zeigt, sich für einen besseren Schutz der Kinder einzusetzen.

Höhe der Investition ist unklar

Allerdings kann er nichts zu der erforderlichen Investitionssumme sagen. „Das habe ich nicht kalkuliert“, sagt der Fraktionsvorsitzende. „Es wird Geld kosten“, erklärt er. Geld, das die Stadt Pattensen aufgrund der angespannten Haushaltslage eigentlich nicht hat. „Das Geld muss uns diese Sache wert sein“, sagt er deutlich. „Wir können im Schulbetrieb nicht einfach so weitermachen“, sagt er und fügt noch hinzu: „Wir sollten hier für den Schutz der Kinder und des gesamten Personals schnell handeln. Dieses Thema sollte nicht an den Finanzen oder einer fehlenden Förderung scheitern. Das wäre ein fatales Signal.“

Die CDU habe, so Thomas, den Antrag bewusst offen formuliert, damit die Verwaltung aus einer breiten Vielfalt an Geräten wählen und diese beschaffen kann. „Viele Geräte werden inzwischen gefördert“, sagt Thomas. Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung mobiler Luftfilter an Schulen und Kitas mit insgesamt 200 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen gibt noch einmal 20 Millionen Euro dazu.

Braucht KGS keine Luftfilter?

Für weiterführende Schulen sieht Thomas vorerst keinen großen Bedarf. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion an der KGS erklärte er vor wenigen Tagen, dass die älteren Schüler die Möglichkeit haben, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Für sie hat sich die Lage zumindest etwas entspannt“, erklärt er.

Thomas hofft, dass der Rat noch vor der Sommerpause eine Entscheidung fällt. „Zur Not könnten wir das im Verwaltungsausschuss beraten und im Umlaufverfahren als Rat beschließen“, schlägt der Fraktionschef vor. Der Verwaltungsausschuss kommt in einer nicht öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause am 20. Juli zusammen.

Von Mark Bode