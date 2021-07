Pattensen-Mitte

In der vergangenen Woche hatte sich der Vorsitzende des Vereins Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK), Peer Maßmann, in einem Artikel dieser Zeitung kritisch zu den Sanierungsplänen der Ortsratsfraktionen von CDU und Freien Wählern in der Steinstraße geäußert. Fraktionsvertreter reagierten prompt auf die Aussagen Maßmanns. „Wir sind über die Fehlinterpretation hinsichtlich des Antrages zur Umgestaltung der Steinstraße verwundert“, sagt Peter Soluk. 

Der Sprecher der CDU-Ortsratsfraktion erklärt: „Der Artikel suggeriere, dass wir eine Planungsänderung einseitig zugunsten des Autoverkehrs verlangen. Dem ist mitnichten so.“ Es gehe ihm keineswegs um eine Verschlechterung der Situation auf dem Fußweg, sondern „um eine bessere Ausnutzung des Seitenraumes“.

Es ist teils sehr eng, wenn sich Elke und Peer Maßmann auf dem Fußweg an der Talstraße fortbewegen. Sie fürchten, dass an der Steinstraße ähnlich schmale Gehwege errichtet werden könnten. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Maßmann warf den Antragstellern der beiden Fraktionen vor, dass Rollstuhlfahrer oder auch Eltern mit Kinderwagen nach der Sanierung mit den gewünschten Änderungen Probleme hätten, sich auf den – seiner Ansicht nach – zu schmalen Gehwegen fortzubewegen. Das verdeutlichte er bei einem Ortstermin am Beispiel der Talstraße. Diese ist bereits saniert worden und sei laut des BSK-Vorsitzenden an vielen Stellen zu schmal.

Fußwege werden teils verbreitert

Peter Soluk (links) bespricht auf der Steinstraße mit Horst Raese (Mitte) und dem CDU-Bürgermeisterkandidaten Roman Dobberstein die umstrittenen Baupläne Quelle: privat

Soluk wünscht sich eine „Versachlichung der Diskussion“ und erläutert deshalb die in der Ortsratssitzung am 17. Juni mehrheitlich beschlossenen Pläne. Im nördlichen Abschnitt der Steinstraße – von der Einmündung der Talstraße gen Süden – solle die Fußwegbreite auf der Westseite von 2,55 Meter nicht verkleinert werden. „Auf der Ostseite wird diese von jetzt 1,50 Meter auf 1,85 Meter sogar vergrößert“, sagt Soluk.

„Durch den Verzicht auf die geplanten Parkbuchten für drei Pkw und stattdessen dem Zulassen des Halbseiten-Parkens wird sich zwar die Straßenbreite etwas verkleinern, dies ist aber in diesem Bereich durchaus vertretbar“, führt er weiter aus. Für ihn sei die Planung der CDU und Freien Wähler „ein schönes Beispiel dafür, wie man die Interessen aller Verkehrsteilnehmer austarieren müsse, um zu einer optimalen Lösung unter Beachtung aller Aspekte zu gelangen“.

Im mittleren Teil der Steinstraße solle der Fußweg auf der Westseite die bereits vorhandenen 2,40 Meter Breite behalten. Auf der Ostseite seien zwei Meter laut Soluk „völlig ausreichend“. Für den Bereich zwischen den Einmündungen der Hagenstraße und Mauerstraße sprechen sich die Antragsteller dafür aus, dass die Gehwege auf der Westseite eine Breite von etwas mehr als 2,50 Meter und im Osten von gut 2,30 Meter erhalten. Soluk schlägt hierfür den vom ursprünglichen Architektenplan nicht mit berücksichtigten „toten Randbereich“ dem Gehweg zu. Denn dieser sei für Fußgänger nutzbar.

Keine Änderung zum Ursprungsplan am Wietersschen Haus

Als „neuralgischen Punkt“ bezeichnet Soluk die Engstelle am Wietersschen Haus. Dort solle es gegenüber des Ursprungsplanes keine Änderungen geben. Der Architekt schlug eine Verbreiterung auf der Westseite von 1,10 Meter auf 1,30 Meter sowie auf der Ostseite von 1,30 Meter auf 2,70 Meter vor.

Der Sprecher der CDU-Ortsratsfraktion hat Verständnis für den Unmut Maßmanns, dass die Behindertenbeauftragten der Stadt in die Pläne für die Talstraße und nun für die Steinstraße nicht mit eingebunden worden seien. „Hier hätte es auch unter Pandemiebedingungen sicher Möglichkeiten einer besseren Einbindung gegeben“, sagt Soluk. Er bedauere die entstandenen „Irritationen“ und schiebt die Schuld daran der Stadtverwaltung zu. Diese habe die Öffentlichkeit bislang nicht über die Maßnahmen informiert. Selbst er als Ortsratsmitglied hätte sich alle Informationen selbst beschaffen müssen.

„Bis heute gibt es noch nicht einmal eine Informationsdrucksache der Stadt zu dem gesamten Vorhaben.“ Stadtsprecherin Andrea Steding hält dem entgegen, dass die Planungen noch immer am Anfang seien und eine Einbindung der Öffentlichkeit sowie der Behindertenbeauftragten noch erfolgen werde.

Von Mark Bode