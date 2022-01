Pattensen

Enkeltrick, Diebstahl beim Geldabheben, Betrug an der Haustür, Abzocke bei perfiden Telefonanrufen oder falsche Polizisten: Die Bandbreite ist groß bei kriminellen Maschen, die Seniorinnen und Senioren schädigen können. Um sich möglichst gut vor den Kriminellen zu schützen, hat die Leitung des CMS-Pflegewohnstifts in Pattensen einen Online-Vortrag mit einem Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen organisiert. Den Vortrag am Donnerstag, 10. Februar, können ab 19 Uhr alle Interessierten verfolgen, die sie sich vorab dafür angemeldet haben.

Personen ab 55 Jahren werden oft Opfer

„Besonders Menschen ab dem 55. Lebensjahr werden häufig Opfer von Trickdieben und Trickbetrügern. Die Fallzahlen sind konstant hoch. Die Maschen der Täter vielfältig“, warnt LKA-Experte Rüdiger Heil. „Wenn man bestimmte Regeln befolgt, kann man sich jedoch gut gegen diese Täter schützen“, sagt er weiter.

„Wir möchten im Zuge der Vorbeugung gemeinsam mit dem LKA-Experten allen Senioren, aber auch Angehörigen und dem Pflegepersonal entsprechende Verhaltensregeln an die Hand geben“, sagt CMS-Einrichtungsleiterin Martina Brucki. Der Polizist wird anhand verschiedener Fälle und Hinweise erklären, wie man sich am besten schützt und vorbeugend aktiv werden kann. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, ganz individuelle Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen.

Vortrag ist kostenlos

Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich im Internet unter unter www.alloheim.de/veranstaltung-heil anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Mark Bode