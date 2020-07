Gute Perspektiven für die Calenberger Schule in Pattensen: Wenn die dortige Förderschule Lernen aufgegeben wird, soll nach dem Willen der Regionspolitiker die Außenstelle der Förderschule Sprache von Laatzen nach Pattensen ziehen – so werden die Schüler mit Unterstützungsbedarf an einem Standort unterrichtet.