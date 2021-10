Pattensen/Springe

Mehr als 30 Cannabispflanzen hatte ein 63-jähriger Mann in einer Wohnung in Pattensen angebaut – gemeinsam mit dem damaligen Freund seiner Tochter. Wegen gemeinsamem gewerblichem Handeltreibens hat ihn ein Schöffengericht am Springer Amtsgericht nun zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Zudem muss er 500 Euro bezahlen.

Freund der Tochter besorgte Pflanzen und Ausrüstung

„Ich bin schwer krank und wollte mich mit dem Cannabis selbst therapieren“, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Aus dem Marihuana habe er Tee machen wollen. „Ich wollte endlich einmal wieder durchschlafen“, sagte er. Bei Internetrecherchen habe er über die beruhigende Wirkung der Droge gelesen. Mit dem damaligen Lebensgefährten seiner Tochter betrieb er dann die Plantage. Der damals 33-Jährige habe die Pflanzen und die Ausrüstung besorgt, er habe den Raum gestellt, die Pflanzen gegossen und gelüftet, schilderte der 63-Jährige.

Aus dem Ertrag der Indoor-Plantage sowie einiger Pflanzen, die auf dem Balkon und im Garten gediehen, hätten laut eines Gutachtens rund 2900 Konsumeinheiten erstellt werden können. Doch die Drogen aus der bevorstehenden Ernte sind nie an einen Händler oder Konsumenten gelangt. Die Plantage ist vorher von der Polizei entdeckt worden.

Polizist fällt starker Geruch auf

Bei einer Fahrzeugkontrolle des Pattensers sei ein Polizeibeamter auf den Marihuanageruch im Auto aufmerksam geworden, erklärte die Strafrichterin. Als der Mann fehlende Fahrzeugpapiere aus der Wohnung holen wollte, sei dem Polizisten der eindeutige und starke Geruch nach der Droge aufgefallen. Die Sache flog schließlich schnell auf.

Der Freund der Tochter ist bereits rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Auch er musste eine Geldauflage von 500 Euro zahlen. Einen Teil der Ernte wollte er verkaufen, einen Teil selbst konsumieren. Weil das Schöffengericht seine Beteiligung an dem gemeinsamen Anbau stärker gewichtete, hatte es auch eine etwas höhere Bewährungsstrafe verhängt.

Tochter wird freigesprochen

Auf der Anklagebank saß auch die Tochter des 63-Jährigen. Ihr war aber eine Beteiligung an dem Drogenanbau nicht nachzuweisen. Sowohl ihr Vater als auch ihr einstiger Freund beteuerten, sie habe nichts mit der Sache zu tun gehabt. Auf Antrag des Staatsanwalts wurde die 26-Jährige freigesprochen.

Von Annegret Brinkmann-Thies