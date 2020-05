Pattensen

Caroline Hampel ist die jüngste Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung Pattensen. Die 20-Jährige verstärkt seit Oktober vergangenen Jahres das Bürgerbüro-Team im Rathaus und stellt fest: „Jeder Tag ist unterschiedlich.“ Obwohl sich die Aufgaben ähneln – es werden unter anderem Ausweise ausgestellt und Melderegisterauskünfte gegeben –, haben Hampel und ihre Kollegen immer mit Menschen zu tun. Das sorge für Abwechslung und es gebe auch immer mal wieder etwas zu lachen: „Ich habe mal jemanden nach seiner Größe für den Ausweis gefragt.“ Die Gegenfrage auf der anderen Seite des Tisches: „Wollen Sie auch mein Gewicht wissen?“

Hampel fällt auf, dass vor allem viele ältere Menschen private Details mit den Verwaltungsmitarbeitern teilen. Während sie für den Ausweis Fingerabdrücke nahm, um die Unterschrift bat sowie die Augenfarbe und Größe erfasste, erzählte ihr beispielsweise eine Frau in knapp 30 Minuten ihre Lebensgeschichte. Sie sprach von Kindern und Krankheit, von Schicksal und Sorgen. Wenn es zeitlich passt, im Wartebereich niemand zu sehen ist, sei das für Caroline Hampel kein Problem, sagt sie. Ganz im Gegenteil. Hampel mag den persönlichen Kontakt zu den Bürgern.

Homeoffice weckt keine Begeisterung

Als es dann ab März für die Rathausmannschaft hieß, dass alle zu Hause im Homeoffice arbeiten müssen, hielt sich Hampels Begeisterung in Grenzen. Denn wegen ihres Umzugs von Seelze nach Gehrden war ihr Arbeitszimmer noch nicht eingerichtet, sodass sie sich morgens um halb sieben an ihren Esstisch setzte. Einziger Vorteil: „Dass ich im Schlafanzug zur Arbeit ging, konnte niemand sehen.“

Es sich im Bett mit dem Laptop gemütlich zu machen, hätte ihr jedoch Unbehagen bereitet, sagt die gelernte Verwaltungsfachangestellte. In dieser Zeit rechnete Hampel Feuerwehreinsätze ab, weiß nun auch, dass es teuer werden kann, wenn eine Brandmeldeanlage losgeht, ohne dass es wirklich brennt. Ebenfalls in ihren Zuständigkeitsbereich fiel in dieser Zeit die Kontrolle der Waffenhandelsbücher. Die Aufgabe bestand darin, nachzuvollziehen, woher die beiden Waffenhändler im Ort die Waffen beziehen und an wen sie sie verkaufen.

Eigentlich wollte sie Raser ausbremsen

Ursprünglich hatte Hampel sich auf eine ausgeschriebene Blitzerstelle der Stadt Pattensen beworben, wollte mithelfen, Rasern das Handwerk zu legen und den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. Es drängt sich die Frage auf, ob sie selbst schon mal geblitzt worden sei. Hampel verneint. „Ich hatte immer Glück“, sagt die 20-Jährige und lacht.

Dass ihr stattdessen die Stelle im Bürgerbüro angeboten wurde, macht sie mehr als zufrieden. Anders als bei ihrem vorherigen Arbeitgeber, bei dem nach ihrer Schilderung alles recht anonym ablief. „Wie man sich eine Bundesbehörde eben vorstellt.“ Die 20-Jährige lobt das Arbeitsklima im Pattenser Rathaus. Die Kollegen gingen sehr gut miteinander um, hielten sich die Türen auf und grüßten sich freundlich. „Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand genervt war, wenn ich eine Frage gestellt habe. Fehlt nur noch jemand, der mir mal die Stadt zeigt.“ Für neue Begegnungen mit Frauen aus Pattensen ist Caroline Hampel offen. Privaten Begegnungen mit Männern erteilt sie hingegen eine Absage: „Ich bin glücklich liiert.“

Von Marian Prill