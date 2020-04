Pattensen/Laatzen

Wie geht es einem Pastor in diesen Tagen, in denen selbst zu Ostern kein Gottesdienst gefeiert werden darf? Christian Hüttmann ist stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe und Pastor für Vardegötzen, St. Georg Jeinsen, der Thomas-Kirche Schulenburg und der Kapellengemeinde Schliekum. Er hat für uns beschrieben, wie er diese außergewöhnliche Zeit erlebt:

Eine Frage, die der Pastor auch anderen stellt

Dass Sie mich als Pastor fragen, wie es mir jetzt geht vor Ostern, das freut mich. Es ist die Frage, die ich auch vielen Menschen stelle. Privat geht es mir wie den meisten Eltern: Die beiden Kinder sind jetzt schon fast drei Wochen zu Hause, ein Ende der unfreiwilligen Ferien ist längst nicht in Sicht, das Homeschooling klappte aber recht gut.

Schlimm ist, dass die Kinder sich nicht mit Freunden treffen können, dass die Kinder- und Jugendfreizeiten der Schule und der Kirchenregion allesamt ausfallen und, dass wir auch unsere (Groß-)Eltern nicht besuchen können, die alle vier gesundheitlich nicht auf der Höhe sind. Aber es tut uns als Familie gut, dass wir, wie viele Menschen in Jeinsen, Schulenburg und Schliekum, in den Garten gehen können und nicht nur die Wand angucken müssen. Man muss sich auch aus dem Weg gehen können.

Zu Ostern gehört eigentlich das Familientreffen

Beruflich hat sich viel geändert: Ich vermisse von Herzen die intensive Tischgemeinschaft in Schulenburg und Jeinsen am Gründonnerstag, den Ernst des Karfreitags, die festlichen Ostergottesdienste – und ich kenne auch kein Ostern ohne Familientreffen (und ohne Osterfeuer, was mir auch fehlen wird).

Den älteren Menschen geht es überwiegend recht gut, sie nehmen es mit einer gewissen Gelassenheit, melden sich per Telefon im Pfarramt unter (05066) 7356 wenn sie etwas auf dem Herzen haben, und die Nachbarschaftshilfe bis zu den Einkaufshilfen der Dorfgemeinschaft und der Kirchengemeinde funktionieren ausgezeichnet.

Jüngere machen sich Sorgen um die Zukunft

Die jüngeren Menschen machen sich durchaus mehr Sorgen – die jetzt auf Kurzarbeit sind, sehr besorgt in die Zukunft schauen oder einfach keinen Urlaub antreten konnten, die jetzt lieber ganz woanders wären.

Für die Familien ist es auch traurig, dass die Konfirmationen verschoben werden, und dass auch große Jubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten, hohe Geburtstage, gar Trauungen und Taufen einfach ausfallen, verbunden mit der Frage, wann und wie man solche Feste eigentlich nachfeiern kann.

Als Pastor schmerzen mich besonders die Aussegnungen der Verstorbenen auf dem Friedhof. Da fehlt so viel an Trost, an Nähe, an persönlichen Worten und Umarmungen, und die Trauer findet kaum ihren Weg.

Menschen sind beunruhigt von den Nachrichten

Generell muss ich als Seelsorger sagen: Die Nachrichten aus aller Welt beunruhigen die Menschen ganz außerordentlich, und manchem musste ich schon eine gewisse Sparsamkeit mit dem Nachrichtenkonsum empfehlen. Schwer ist es für die Berufsgruppe der Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern oder Pflegediensten, wenn einzelne Mitarbeiter krank werden.

Unsere diakonischen Beratungsstellen im Kirchenkreis mussten den Kontakt mit Hilfesuchenden auf ein kaum erträgliches Minimum reduzieren. Einzelgespräche werden möglichst telefonisch geführt, Diakoninnen und Jugendmitarbeiter haben kaum direkten Kontakt zu den Jugendlichen. Aber hier gibt es viele gute Ideen und Angebote, die jetzt per Whattsapp, Instagram, Snapchat und Youtube fortgeführt werden.

Botschaft von der Auferstehung ist Zeichen der Hoffnung

Alles ist anders in diesen Tagen. Mit dem Coronavirus ist etwas über uns gekommen, das unser Leben in kurzer Zeit radikal verändert hat. Alles ist anders an Ostern. Nein, die Osterbotschaft nimmt auch uns Christen nicht die Angst vor Leid und Tod. Aber wir sehen in der Botschaft von der Auferstehung, von der Überwindung des Todes, doch gerade in dieser schweren Zeit ein Zeichen der Hoffnung aufleuchten.

Wir können kleine Hoffnungszeichen erleben, eine Zunahme der Empathie und Achtsamkeit: Menschen, die Mitgefühl zeigen, die füreinander sorgen, die zusammenhalten, die sich auf das besinnen, was wirklich wichtig ist, die Kontakt halten über Telefon, Briefe oder Mails und in der Nachbarschaft nachfragen. Gott kann aus allem – auch aus dem Bösesten – Gutes entstehen lassen, das denke ich.

Wir feiern anders – aber zusammen

Wir feiern in diesem Jahr anders Ostern. Nicht als Fest der Familien, sondern zurückgezogen in unseren Häusern. Wir feiern anders – aber zusammen. Ich werde den Ostergottesdienst des Landesbischofs am Ostersonntag am Fernseher mitfeiern. Und ich erfreue mich an so vielen neuen digitalen Gottesdienstformaten, an den vielen guten Ideen.

Die Kraft Gottes bleibt und lässt sich nicht aufhalten. Und die Welle der Hilfsbereitschaft, die durch Corona ausgelöst wurde, lässt uns Ostern anders erleben. Bleiben Sie behütet!

Herzlichst, Christian Hüttmann

Von Christian Hüttmann