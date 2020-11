Pattensen

Wenn die Fetzen fliegen, soll sie in Zukunft vermitteln. Constanze Senftleben ist neue ehrenamtliche Schiedsfrau für den Schiedsamtbezirk II in Pattensen und damit zuständig für Jeinsen, Vardegötzen und Schulenburg, wo sie selbst wohnt. Ende Oktober wurde sie vom Amtsgericht Springe vereidigt, nachdem der Rat der Stadt Pattensen sich für sie entschieden hatte. Senftleben folgt auf Schiedsmann Frank Ludolphy, der das Amt mit 78 Jahren aus Altersgründen abgegeben hat.

Constanze Senftleben ist gespannt auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich, wenn ich Menschen dabei helfen kann, ihre Streitigkeiten beizulegen.“ Es ist zwar ihre erste Stelle als Schiedsfrau, Erfahrung als Streitschlichterin hat sie aber sowohl privat als auch beruflich gemacht.

Senftleben ist hauptberuflich Verbandsjuristin beim Bauernverband. „Auch da vermittle ich bei Streitigkeiten unter unseren Mitgliedern“, sagt sie. An der neuen Aufgabe reize sie besonders, mal nicht juristisch an Streitigkeiten heranzugehen. Vor einigen Jahren hat sie bereits eine Ausbildung zur Mediatorin absolviert. Hinzu kommen ihre Erfahrungen im Alltag als Mutter dreier Kinder: „Auch da muss man eine gute Streitschlichterin sein“, sagt Senftleben und lacht.

Das Ziel: Eine Einigung ohne Gerichtsprozess

Schiedsämter sind eine Einrichtung im Rechtssystem, die es in fast allen Bundesländern in Deutschland gibt. In Niedersachsen sind insgesamt etwa 600 Schiedspersonen tätig. Sie werden für fünf Jahre gewählt. Ihre Aufgabe ist es, Auseinandersetzungen außergerichtlich zu schlichten, vor allem zwischen Nachbarn und Bekannten.

Vereinbarung gilt für 30 Jahre

Einige Streitigkeiten müssen sogar zuerst ein Schiedsverfahren erfolglos durchlaufen haben, bevor eine Klage vor Gericht erhoben werden kann. Dazu gehören zum Beispiel Auseinandersetzungen im Nachbarrecht oder Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre. Bei einer Einigung im Schiedsverfahren schließen die Beteiligten eine schriftliche Vereinbarung, die für 30 Jahre gilt.

Constanze Senftleben interessiert sich besonders für die verschiedenen Charaktere, mit denen sie sich als Schiedsfrau auseinandersetzen wird. Sie möchte Ansprechpartnerin für alle in Schulenburg, Jeinsen und Vardegötzen sein. „Ich wohne seit 2014 mit meiner Familie in Schulenburg und kenne hier viele Menschen. Und ich bekomme häufig von kleinen Streitigkeiten mit, die unnötig groß werden.“

Erbitterter Streit hat oft banale Auslöser

Sie glaubt fest daran, dass man mit ehrlichen Gesprächen vieles lösen kann. Denn oftmals würden kleine Kränkungen über Jahre hinweg zu erbitterten Streits ausarten, wenn nicht richtig kommuniziert werde. „Das kann so banal sein, wie dass einer dem anderen mal nicht ,Frohe Weihnachten‘ gewünscht oder dass jemand seine Harke an den falschen Zaun gelehnt hat“, sagt Senftleben.

Sorgen um besonders schwere Fälle macht sie sich keine. „Ehrlich gesagt freue ich mich, wenn es richtig zur Sache geht“, sagt sie und lacht. Sie hat sich schon mit der anderen Pattenser Schiedsfrau Petra Kniesburges getroffen und sich mit ihr über ihre Erfahrungen ausgetauscht.

Auch um eine mögliche Befangenheit macht sich Senftleben keine Sorgen: „Es wird sicher vorkommen, dass ich mit einer Streitpartei befreundet bin oder sie besser kenne als die andere. Ich glaube aber, dass ich das sehr gut trennen und möglichst offen an jeden Fall herangehen kann.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe