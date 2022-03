Pattensen-Mitte

In Pattensen gibt es weiterhin Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das sind die Angebote in der Kommune:

Region impft Erwachsene weiterhin wöchentlich

Trotz stark gesunkener Besucherzahlen behält die Region das Impfangebot im Dorfgemeinschaftshaus, Landstraße 8, in Reden weiterhin bei. Menschen ab zwölf Jahren haben dort wieder am Donnerstag und Freitag, 31. März und 1. April, die Möglichkeiten zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung. Das Angebot besteht an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr. Am Donnerstag kommen die Impfstoffe der Unternehmen Moderna und Biontech zum Einsatz, am Freitag ausschließlich das Vakzin von Novavax. Anmeldungen sind nicht erforderlich.