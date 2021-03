Pattensen

Wer sich mittels eines kostenlosen Schnelltests auf eine Corona-Infektion testen lassen möchte, hat im Stadtgebiet Pattensen derzeit drei mögliche Anlaufstellen. Wir stellen diese Angebote im Überblick vor:

Marien-Apotheke, Marienstraße 9:

Eine telefonische Voranmeldung ist zwingend erforderlich, da nicht durchgehend ein Mitarbeiter vor Ort ist, der einen Schnelltest durchführen kann. Die Apotheke ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet. In dieser Zeit sind die Mitarbeiter unter Telefon (05101) 12412 erreichbar.

Easy Apotheke, Johann-Koch-Straße 2:

Das Team bietet montags bis sonnabends im Calenberg Center jeweils in der Zeit von 8.30 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Eine Voranmeldung für eine bestimmte Zeit ist unter Telefon (05101) 8521675 möglich. Allerdings sind auch spontane Besuche laut Mitarbeitern kein Problem. Wer einen Test wünscht, meldet sich vor Ort an der Kasse an.

Praxis Dr. Michael Wagner, Steinstraße 28:

Die hausärztliche und internistische Praxis ist erst wieder nach Ostern am 6. April geöffnet. Ohne Voranmeldung sind Schnelltests montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr möglich. Nachmittags besteht die Option montags, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Fehlt eine Anlaufstelle in der Liste? Dann melden Sie sich per E-Mail an pattensen@haz.de bei uns.

Von Mark Bode