Pattensen

Die Region Hannover hat angekündigt, den Kommunen Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Pattensen möchte diese Lieferung, die für die zwölfte Kalenderwoche geplant ist, gern an Vereine weitergeben. Renate Riedel, Sachgebietsleitung Verwaltungsorganisation, fürchtet allerdings, dass der Verwaltung nicht für sämtliche Vereine Ansprechpartner vorliegen. Deshalb ruft sie nun Vertreter von sämtlichen Vereinen dazu auf, sich an die Stadt zu wenden – sofern tatsächlich Interesse an Desinfektionsmittel besteht.

Genau Menge an Desinfektionsmittel steht noch nicht fest

„Wir wissen noch nicht genau, welche Menge an Desinfektionsmittel wir bekommen werden“, sagt Riedel. Deshalb könne sie keine konkrete Aussage treffen, wie viel Kanister pro Verein abgegeben werden können. Bislang ist nur bekannt, dass das Desinfektionsmittel in Fünf-Liter-Kanistern geliefert wird. „Wir möchten schauen, wie viele sich überhaupt melden. Und dann verteilen wir die vorhandene Menge kostenlos weiter“, sagt Riedel. Vertreter von sämtlichen Vereinen – damit sind nicht nur Sportvereine gemeint – können ihren Wunsch bis Mittwoch, 24. März, an Stadtmitarbeiter Roland Sanders per E-Mail an sanders@pattensen.de richten.

Von Mark Bode