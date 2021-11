Pattensen

Die steigenden Zahlen an Corona-Infektion haben bei der Verwaltung der Stadt Pattensen zu einem Umdenken geführt. Ursprünglich ist ein kompletter Sitzungslauf geplant gewesen, der am Montag mit den Ortsratssitzungen von Koldingen und Schulenburg begann. Doch die meisten weiteren geplanten politischen Zusammenkünfte soll es nicht geben. „Wir wollen den Sitzungslauf so schlank machen, wie es nur geht“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. Die Ratsvorsitzende Astrid Schunder (CDU) begrüßt dies. „Die Ratssitzung sollte in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage möglichst kurz und schnell laufen“, sagt sie.

Es sorgt noch immer für Unverständnis bei UWJ-Ratsherr Günter Kleuker, dass keine hybriden Sitzungen möglich sind. „Die hätte ich viel lieber gehabt“, sagt er. Doch das ist nach dem Auslaufen der sogenannten „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ rechtlich nicht mehr möglich. Das betont Steding immer wieder. Der Stadt sind die Hände gebunden, politische Sitzungen per Videokonferenzen sind nicht zulässig.

Politiker wären kein gutes Vorbild

Somit müssten grundsätzlich alle Mitglieder der Ortsräte, Fachausschüsse und des Rates in Präsenz zusammenkommen. Kleuker begrüßt die Entscheidung sehr, dass die meisten Sitzungen nun gestrichen werden. „Sich nicht zu treffen ist der bessere Weg“, sagt er. „Bürgerinnen und Bürger sollen sich an 2G und 2-G-plus halten, und wir müssen uns bei den politischen Sitzungen an gar nichts halten“, sagt Kleuker weiter. „Was wäre das für ein Beispiel für die Bevölkerung?“ Steding pflichtet ihm bei: „Ich kann das sehr gut verstehen. Das wäre kein gutes Vorbild.“

Laut der Stadtsprecherin sei eine Einschränkung für die Teilnahme an politischen Sitzungen für Mandatsträger rechtlich nicht durchsetzbar. „Man darf niemanden an der Ausübung seines Mandates hindern“, sagt sie. Auch das von einigen Politikern ins Spiel gebrachte Hausrecht würde daran nichts ändern. „Man könnte das höchstens auf Zuschauer anwenden, wenn diese sich beispielsweise weigern, eine Maske aufzusetzen“, sagt Steding. Aber ihrer Ansicht nach könne die Ratsvorsitzende Astrid Schunder bei der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 16. Dezember, nicht entscheiden, nur geimpfte, genesene oder getestete Ratspolitiker zuzulassen. Ein Rüffel von der Kommunalaufsicht wäre die Konsequenz.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kleuker, Thomas und Friedrichs kritisieren Landesregierung

Kleuker kritisiert das Land Niedersachsen dafür, noch nicht auf das Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite reagiert zu haben. „Ich verstehe nicht, warum man immer so unbeweglich ist.“ Ihm pflichtet der SPD-Ratsherr und Schulausschussvorsitzende Matthias Friedrichs bei. „Ich sehe es kritisch, dass man in einer pandemischen Lage kommunalrechtlich so tut, als als ob es keine pandemische Lage gibt.“ Das Land und der Bund müssten flexibler sein und schneller auf bestimmte Entwicklungen reagieren.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas spricht davon, dass die Landesregierung nun leider zu spät gehandelt habe. „Man hätte mit Einhalten der Corona-Regeln – Abstände, Lüften, Maske tragen – auch Sitzungen durchführen können. Aber es fühlte sich in der aktuellen Lage, in der wir alle Kontakte reduzieren sollen, nicht richtig an.“

Finanzausschuss und Rat sollen tagen

Sämtliche geplanten weiteren Ortsratssitzungen sollen entfallen, ebenso die meisten Ausschüsse. Lediglich der Finanzausschuss am Montag, 13. Dezember, soll tatsächlich tagen. Die Sitzung soll über die Internetseite der Stadt auf Youtube gestreamt werden. Der Verwaltungsausschuss soll im Umlaufverfahren Beschlüsse fassen. Die Ratssitzung am Donnerstag, 16. Dezember, wird wieder gestreamt. Das kündigt Steding an. Somit ist die Beteiligung der Öffentlichkeit gegeben, die sich mit Fragen per E-Mail oder direkt in dem Youtube-Kanal an die Stadtverwaltung wenden können.

Theoretisch können Vorsitzende von Ausschüssen darauf bestehen, dass sie ihre Sitzung abhalten. „Wenn man nicht dringend in diesem Jahr etwas beschließen muss, sollte man es auf das nächste Jahr verschieben“, plädiert Steding. Im Feuerschutzausschuss hätte der Feuerwehrbedarfsplan auf der Tagesordnung gestanden. Der Ausschussvorsitzende Dirk-Christian Bötger habe vorab mit der Feuerwehr über eine Absage gesprochen. „Die Feuerwehr hält die Absage auch für richtig. Der Feuerwehrbedarfsplan kann auch noch im Januar beraten werden“, sagt Thomas. Kleuker erläutert, dass die Ausfälle der Ortsratssitzungen grundsätzlich kein Problem seien. „Wir können uns relativ schnell kurzschließen. Einzig die Beteiligung der Bevölkerung bleibt dann aus.“

Landtag soll Änderung im Dezember beschließen

Eine Verbesserung der Situation ist aber in Sicht. Ministerpräsident Stephan Weil hatte angekündigt, dass durch die Neuauflage des Kommunalverfassungsgesetzes eine Verlängerung der hybriden Sitzungsformen sicher kommen werde. Der Landtag muss diese Änderung allerdings erst noch im Rahmen der Sitzungen, die für den Zeitraum vom 13. bis 16. Dezember geplant sind, erst noch beschließen. In Kraft treten könnte es womöglich im Januar.

Von Mark Bode