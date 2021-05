Pattensen

Plötzlich soll es doch ganz schnell gehen: Die Stadt Pattensen hat erklärt, dass sogenannte Lollitests bestellt wurden. Diese sollen unmittelbar nach Pfingsten an die neun Kita-Standorte in der Stadt verteilt und dort von den Leitungen an die Eltern weitergegeben werden. In der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses sei dies ein Thema gewesen. Alle Fraktionsvertreter hätten sich dabei für den Kauf dieser Schnelltests ausgesprochen. Die Stadt handelte danach schnell. Allerdings kann es passieren, dass Pattensen auf den Kosten von etwa 15.000 Euro für die 4.800 Tests sitzen bleibt.

Land beschafft Tests erst im August

Das Land Niedersachsen hatte angekündigt, aufgrund von erforderlichen Ausschreibungen erst Anfang August in der Lage zu sein, die Lollitests beschaffen zu können. Das geht der Verwaltung und auch den Eltern der Kita-Kinder nicht schnell genug. Zwar sei die Lage aufgrund sinkender Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr kritisch. „Auf den hoffentlich letzten Metern dieser Pandemie sollten wir aber nicht leichtfertig werden“, sagt Dirk Landsberg. Sein dreijähriger Sohn Jonas besucht den Lucas-Kindergarten. Der 38-Jährige betrachtet die Schnelltests als „sinnvolle Maßnahme“. Im Austausch mit anderen Eltern sei deutlich geworden, dass er mit dieser Haltung nicht alleine dastehe. „Viele haben sich dafür stark gemacht. Widerworte gab es wenig“, sagt Landsberg.

Im sogenannten Corona-Stab kam die Verwaltungsspitze am Dienstag zusammen und diskutierte unter anderem das Thema Lollitests. Nach der einstimmigen Entscheidung des Verwaltungsausschusses am Abend gab es keinen Zweifel mehr und die Stadt handelte direkt am Mittwochmorgen. Die Stadt sei laut Sprecherin Andrea Steding nicht an eine Ausschreibung gebunden und könne nach dem Vergleich mehrerer Angebote direkt handeln. „Bei uns ist die Investitionssumme geringer“, erklärt sie. Ein Test koste laut Steding rund 3 Euro. Für die 4.800 bestellten muss die Stadt etwa 15.000 Euro bezahlen. „Das ist ein bewusst eingegangenes Risiko“, sagt sie. Womöglich wird das Land sich weigern, die Kosten nachträglich zu übernehmen. Doch die Gesundheit der Kinder und Kita-Mitarbeiter ginge vor.

Vorrat soll einen Monat halten

Dieser Vorrat solle etwa einen Monat für die etwas weniger als 600 Kindergartenkinder in neun Einrichtungen reichen. Zweimal pro Woche können die Kinder auf das Coronavirus getestet werden. Es ist allerdings nicht verpflichtend. Der sogenannte Lolli ist dabei gar keiner. Es ähnelt eher einem Wattestäbchen, an dem die Kinder etwa 15 Sekunden lutschen sollen. Wie bei Schnelltests für Erwachsene wird das Stäbchen in eine Lösung getaucht. Nach etwa 15 Minuten soll das Ergebnis feststehen.

Steding kündigt an, dass nach vier Wochen eine Evaluation der Lollischnelltests erfolgen soll. „Sollte es danach noch erforderlich sein, würden wir im Zweifelsfall noch einmal Tests nachbestellen“, kündigt sie an. Dann womöglich wieder auf eigene Kosten.

Von Mark Bode