Pattensen

Der Bedarf ist weiterhin groß, sich auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. In Pattensen-Mitte gibt es inzwischen vier Möglichkeiten für einen Corona-Schnelltest. Die Übersicht:

Das Testen in der Marienapotheke, Marienstraße 9, ist nach einer Terminvereinbarung möglich. „So stellen wir sicher, dass die Abstände jederzeit eingehalten werden“, sagt Apothekerin Nicola Kallmeyer. Die Zeitfenster der möglichen Testungen können variieren. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05101) 12412.

Keine Voranmeldung bei Easy Apotheke nötig

In der Easy Apotheke am Calenberg Center, Johann-Koch-Straße 2, ist das Testen ohne Voranmeldung möglich. Die Apotheke ist montags bis sonnabends von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet. Bis eine halbe Stunde vor Schließung ist das Testen möglich.

Betreiberin Diana Blanke hat kürzlich eine Nebenstelle im Vereinsheim des MSC Pattensen eröffnet. Dort bietet sie montags bis freitags das Testen von 7 bis 10 Uhr und von 16 bis 19 Uhr an. Sonnabends und sonntags ist das MSC-Vereinsheim von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Kosmetikstudio startet mit Corona-Tests

Damla Pelvan betreibt das Kosmetikstudio Beauty Deluxe an der Tannenbergstraße 15. Sie bietet ebenfalls Tests ohne Voranmeldung an. Die Öffnungszeiten sind mittwochs, donnerstags und freitags von 18 bis 21 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Pelvan weist darauf hin, dass sich die Öffnungszeiten je nach Bedarf ändern können. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.teststation-pattensen.de.

Von Mark Bode