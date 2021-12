Pattensen-Mitte

Sie stehen derzeit besonders im Fokus: Apotheken. In Pattensen gibt mit der Marienapotheke und der Easy Apotheke zwei, die Corona-Schnelltests anbieten. Die beiden Betreiberinnen Nicola Kallmeyer und Diana Blanke berichten, wie es ihnen kurz vor dem Jahresende ergeht, wie sie mit Anfeindungen umgehen und wie sie vom Impfen in ihren Einrichtungen halten. Die Hirsch Apotheke und die Burg Apotheke bieten aufgrund der kleinen Räumlichkeiten keine Tests an.

„Wir kriegen unheimlich viele Aggressionen der Kunden ab“, sagt Kallmeyer, die Inhaberin der Marien Apotheke an der Marienstraße ist. Sie nennt ein Beispiel: Ein langjähriger Kunde habe darauf gedrängt, kurzfristig einen Termin für einen Bürgertest zu bekommen. Als die Mitarbeiterin der Apotheke erklärte, dass sämtliche Termine sogar über die üblichen Zeiten hinaus vergeben seien, wurde der Mann laut. Es sei wichtig, schließlich wolle er zum Weihnachtsmarkt. Kallmeyer zuckt nach ihrer Schilderung des Vorfalls mit den Schultern. „Andere wollten einen Termin, weil sie zum Frisör oder ins Nagelstudio wollten“, sagt Kallmeyer. Für sie sei es wichtig, Personen zu testen, die kurzfristig ins Krankenhaus müssen. Etwa 70 Tests nehmen sie und ihre Mitarbeiterinnen pro Tag vor.

Einige gestresst, Großteil glücklich

Diana Blanke, Betreiberin der Easy Apotheke am Calenberg Center, habe festgestellt, dass auch dort teils ein höheres Aggressionspotenzial bei den Besuchern vorhanden ist. „Einige sind einfach von ihrem Leben gestresst“, sagt die Apothekerin. „Die haben kurze Nerven.“ Doch der Vorteil ihrer Apotheke sei es, ohne Voranmeldung zu testen. „Der Großteil ist einfach glücklich, bei uns an die Reihe zu kommen.“ Im Schnitt werden rund 500 Tests pro Tag vorgenommen, sagt Blanke. „In der Woche sind es einige weniger, am Sonnabend dafür noch mehr als 500 .“

Seitdem Menschen mit der Auffrischungsimpfung nicht mehr zusätzlich getestet werden müssen, sei die Warteschlange bei der Easy Apotheke zudem deutlich kürzer geworden. „Es gibt eine moderate Wartezeit“, sagt sie. Vereinzelt würde es aber auch noch Drängler geben. Sie und ihr Team versuchen, diese Situationen möglichst gelassen zu nehmen. Das versuche auch Kallmeyer. Doch teils sei es schwierig, tatsächlich ruhig zu bleiben. Diskussionen mit Impfgegnern erspare sich die Apothekerin inzwischen.

Planungen sind schwer möglich

Wie es sich mit dem Ansturm auf kostenlose Bürgertests in der Zukunft verhalte, können beide Apothekerinnen nicht einschätzen. Und genau dies sei ein großes Dilemma. „Etwas mehr Vorlaufzeit bei den Beschlüssen wäre für uns hilfreich“, sagt Blanke. „Es ist wahnsinnig anstrengend, weil man nichts planen kann“, fügt Kallmeyer hinzu. Blanke sei ein wirtschaftliches Risiko eingegangen, als sie sich mit reichlich Corona-Testkits bevorratet habe. „Es ist schwer zu kalkulieren. Es kann sich tagesaktuell ändern und plötzlich ist kein Bedarf mehr da“, sagt Blanke. „Ich hatte diese Entwicklung geahnt. Aber es hätte auch schiefgehen können“, sagt sie weiter. Kallmeyer hingegen hatte bereits mit Engpässen zu tun. Das habe dazu geführt, dass ihr Vater bis jenseits von Hildesheim zu einem Lieferanten unterwegs war, um für Nachschub zu sorgen.

„Das ganze System flutscht nicht richtig“, sagt Kallmeyer. Diese Aussage sei aber keineswegs als Kritik an der Politik der alten Bundesregierung gemeint. „Ich mache den Politikern keinen Vorwurf. Ich habe selber keine Lösung, wie es besser laufen kann“, sagt Kallmeyer.

Easy Apotheke möchte Impfungen anbieten

Die Politik möchte gerne das Impfen in Apotheken vorantreiben. „Grundsätzlich sehe ich Apotheken nicht beim Impfen, aber wir werden ab Januar damit beginnen“, kündigt Blanke an. Allerdings wisse sie noch immer nicht, was für eine Prüfung sie vorab ablegen muss, um für das Impfen qualifiziert zu sein. Auch hierbei wünsche sie sich frühzeitiger Informationen von den zuständigen Behörden.

Kallmeyer kündigt an, das Impfen in der eigenen Apotheke nicht aktiv forcieren zu wollen. Die Rückmeldungen von örtlichen Ärzten seien nicht gerade positiv gewesen. Erfahrungen dieser Art würden Apotheker bundesweit machen. „Es gibt wohl ein Problem zwischen den beiden Berufsgruppen der Ärzte und Apotheker“, sagt sie. Es könne passieren, dass bei einem Geimpften unerwartete Nebenwirkungen auftreten. In so einem Fall sei sie auf die Unterstützung eines Arztes angewiesen. Dieser könne schneller vor Ort sein, als ein alarmierter Notarzt. „Es ist schade, dass die Akzeptanz nicht so da ist. Ich dachte, dass jede Hand gebraucht wird“, sagt Kallmeyer.

Von Mark Bode