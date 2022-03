Schulenburg

In Pattensen-Mitte gibt es seit mehreren Monaten schon mehrere Stellen, um sich auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. In den Ortsteilen der Stadt fehlte dies allerdings bislang. Nun hat in Schulenburg eine Teststelle eröffnet. Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG) freut sich, dass nach mehreren erfolglosen Versuchen nun diese Möglichkeit vor Ort gegeben ist. Trotz der angekündigten Lockerungen bei den Corona-Regeln rechnet der Betreiber damit, dass das Angebot mit Schnell- und PCR-Tests vor Ort gut angenommen werde.

Schon früher hätten Blume und Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) sich bemüht, eine Stelle im Ort zu schaffen. „Leider hatten wir damals nur Absagen kassiert“, sagt Blume. Nun hatte Güngör Günes, der in Hannover schon mehrere Teststellen betriebt, eine Bedarfsanfrage an die Pattenser Verwaltung geschickt, die Stadtmitarbeiter vermittelten weiter an Blume. „Wir hatten von verschiedenen Menschen die Information bekommen, dass sie sich in kleineren Ortsteilen so eine Testmöglichkeit wünschen“, sagt Günes.

Aufblasbares Männchen weist auf Teststelle hin

Zu übersehen ist die Teststelle kaum. Ein drei Meter hohes aufblasbares Männchen mit Winkearm weist auf die vom Staat finanzierten und für die Bürger kostenfreien Corona-Tests an der Hauptstraße 32 hin. Die Holzhütte steht auf dem Parkplatz des Geschäfts Bluleu und des Cafés Eisblume von Frank und Svenja Blume. Ursprünglich hatte sich die Ortsbürgermeisterin als Standort den Parkplatz des Nahversorgungscenters gewünscht. „Da die Besitzer dies aber ablehnten, haben mein Mann und ich uns entschlossen, unseren Parkplatz zur Verfügung zu stellen.“

Wie lange die Teststelle bleibt, ist offen. „So lange der Bedarf da ist“, sagt Günes. Die Öffnungszeiten sind vorerst montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr. „Wenn wir merken, dass abends mehr Bedarf besteht oder morgens weniger, passen wir die Zeiten auch an“, sagt Günes.

Von Mark Bode