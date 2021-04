Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen ist wieder gesunken. Die Region Hannover meldete am Dienstag 25 Infizierte im Stadtgebiet. Am Vortag waren es noch 28 Infizierte. Eine Neuinfektion ist seit gestern hinzugekommen. In diesem Zeitraum wurden vier Personen als wieder genesen eingestuft. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden 359 Infizierte aus der Stadt registriert. Die Inzidenz ist von 106,4 auf 113,1 gestiegen.

Von den 21 Kommunen der Region hatten am Dienstag elf einen zweistelligen Inzidenzwert. Die Kommunen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz sind Wennigsen (292,1), die Landeshauptstadt Hannover (136,0) und Lehrte (135,5). Den niedrigsten Wert meldet Gehrden mit 45,1. Der Durchschnittswert in der Region lag laut Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 117,8.

Am Dienstag galten in allen Kommunen der Region Hannover 2610 Menschen (Montag: 2767) als aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 962 Menschen aus der Region Hannover infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Von Mark Bode