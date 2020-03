Schulenburg

Die Stadtverwaltung hat für den Neubau der Grundschule Schulenburg zwei Standorte vorgeschlagen: Zum einen kommt eine Fläche an der sogenannten Domänenkreuzung am nördlichen Ortsrand infrage, zum anderen aber auch ein Gelände am Sportplatz am südlichen Ende der Ortschaft. Einen eigenen Vorschlag macht die Verwaltung nicht, aber aus der Stellungnahme des Sachgebiets Bildung, Betreuung und Sport als Schulträger lässt sich ablesen, dass dort der südlichere Standort favorisiert wird.

Grundstück des früheren Möbelhauses als Alternative Mit einem Schreiben an die Pattenser Stadtverwaltung hat sich der Schulenburger Erik Pierau in die Debatte um den Standort der neuen Schulenburger Grundschule eingeschaltet. Bei einem Bau an der Domänenkreuzung befürchtet er die Zerstörung sowohl von Natur als möglicherweise auch von kulturhistorisch bedeutsamen Überresten im Boden. Das Feld, auf dem die Schule bei einer Entscheidung für den nördlichen Standort errichtet würde, habe sich „durch eine schonende Bewirtschaftung sehr gut entwickelt“, schreibt Pierau. Dort hätten inzwischen unter anderem auch Feldhamster ein Zuhause. „Ein derartiges Biotop muss erhalten bleiben“, fordert er. Außerdem hätten auf dem früher zur Domäne Calenberg gehörenden Grundstück schon früher Bauwerke gestanden. Sollte dort jetzt tatsächlich neu gebaut werden, müsse vorher eine „kulturhistorische Untersuchung des Bodens unbedingt stattfinden“, heißt es in Pieraus Schreiben, das Bürgermeisterin Ramona Schumann nach seinen Angaben an die Ratsgremien weitergeleitet hat. Der Schulenburger bringt noch eine dritte Alternative ins Spiel: das Gelände des ehemaligen Möbelhauses Flohr am Milchweg. Die Größe des Grundstücks sei ideal, auch genügend Parkplätze seien vorhanden. Außerdem sei die Lage in einer Tempo-30-Zone mit wenig Verkehr ebenfalls sehr günstig.

Das ergibt sich vor allem daraus, dass dort die Schule und der ebenfalls geplante neue Kindergarten auf demselben Grundstück errichtet werden könnten. Laut Erlass des Kultusministeriums spiele „für die Zusammenarbeit von Grundschulen und Tageseinrichtungen für Kinder die räumliche Nähe eine wesentliche Rolle“, heißt es in der Stellungnahme. Zudem könnten die Kita-Kinder nach Schulschluss das Schulgelände nutzen, etwa Spielgeräte, aber auch die Sporthalle.

Als weiteren Pluspunkt für den Süden führt die Sachgebietsleitung an, dass dort alle Jeinser Kinder einen Anspruch auf kostenlose Beförderung hätten. Das gelte für die nördliche Fläche zumindest für die Kinder aus einigen südlichen Bereichen Jeinsens nicht, da die Mindestentfernung für den Anspruch zwei Kilometer beträgt.

Zwischen dem Neubaugebiet Am Amtgarten und dem Sportplatz des TSV Schulenburg liegt eine mögliche Fläche für die neue Grundschule in Schulenburg. Quelle: Kim Gallop

Schulträger favorisiert den Süd-Standort

Für die Jeinser Elterninitiative „Schule vor Ort: Rettet die Leinetalschule“ ist die geringere Entfernung gerade umgekehrt ein Argument für den Standort an der Domänenkreuzung: Einige Kinder könnten die Schule dann per Fahrrad erreichen. Sollte die Schule dort errichtet werden, käme der Kindergarten auf das jetzige Schulgelände. Dazu müsste die Teichstraße als Zufahrt genutzt werden, die dafür laut Verwaltungsvorlage jedoch „nur bedingt geeignet“ wäre. Ein Begegnungsverkehr sei dort „ohne beidseitiges Halteverbot kaum vorstellbar“.

Stadtsprecherin Andrea Steding räumt ein, dass die Stellungnahme des Schulträgers als ein Plädoyer für den südlichen Standort interpretiert werden könne. „Aus fachlicher Sicht mag sich das so darstellen, aber es gibt ja auch noch andere Gesichtspunkte wie eben die Nähe zu Jeinsen“, begründet sie den Verzicht der Verwaltung auf einen eindeutigen Vorschlag. Das sei auch mit der Politik so abgestimmt.

Entscheidung ohne Sitzungen?

Eigentlich sollten Ortsräte und Ausschüsse in dieser Woche über die Standortfrage beraten, eine Entscheidung war für die Ratssitzung am 26. März vorgesehen. Alle Sitzungen fallen aber wegen der Corona-Pandemie aus. Lange kann die Stadt den Beschluss jedoch nicht mehr hinauszögern: „Insbesondere mit Blick auf die zeitnah beabsichtigte Errichtung der Kindertagesstätte“ sei die Standortfrage kurzfristig zu beantworten, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Wenn die Sitzungssperre noch länger anhalte, müsse notfalls in einem sogenannten Umlaufverfahren entschieden werden, sagt Steding. Dabei geben die Kommunalpolitiker ihr Votum schriftlich ab. Das sei möglich, da die Ergebnisse und Protokolle veröffentlicht werden können. Bei nichtöffentlichen Sitzungen der politischen Gremien sei das dagegen nicht möglich, erläutert die Stadtsprecherin. Einen nichtöffentlichen Beschluss über den Bau von Schulen und Kindergärten lasse die Niedersächsische Kommunalverfassung jedoch nicht zu.

Lesen Sie auch

Von Thomas Böger