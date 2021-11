Pattensen

Noch im Juli ist Pattensen die Vorzeigekommune der Region Hannover gewesen. Gleich mehrere Wochen lang hatte es keine offiziell gemeldeten Corona-Fälle in der Stadt gegeben. Doch das hat sich inzwischen gewandelt. Pattensen hat den höchsten Inzidenzwert aller Regionskommunen mit 326. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 379,2. Der Durchschnittswert liegt in der Region am 18. November bei 148,1. Aktuell gelten 81 Pattenserinnen und Pattenser als infiziert. Das sind vier neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden für die Stadt 602 Fälle gemeldet.

Bürgermeisterin Ramona Schumann hält es für „schwierig, diese Zahlen aktuell zu bewerten“. Fundierte Informationen besitze sie nicht, sie könne deshalb auch nur Vermutungen über die Gründe für die zahlreichen Infektionen in der Stadt anstellen. „Ich nehme an, dass die aktuellen Infektionen durch räumliche Nähe entstanden sind“, sagt sie. „Es gibt selten die eine Erklärung“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Es sei möglich, dass sich im Familienkreis mehrere Menschen schnell anstecken. Einen besonderen Schwerpunkt sieht er in Pattenser Einrichtungen nicht. An drei Schulen sind insgesamt 16 Fälle gemeldet worden, die sechs Fälle in den Kitas verteilen sich auf vier Einrichtungen und im Pflegewohnstift an der Schützenallee sollen zehn Personen positiv getestet worden sein.

Weitere Impfangebote sollen kommen

Schumann kündigt an, dass zukünftig vermehrt Impfangebote in Pattensen geschaffen werden sollen. Das hatte die Seniorenbeauftragte Heidi Friedrichs bereits Ende des Sommers gefordert. Doch die Verwaltung hatte sich zurückgehalten, den regelmäßigen Einsatz eines mobilen Impfteams für die eigene Kommune bei der Region Hannover zu fordern. Schumann erklärt, dass dies eine bewusste Entscheidung gewesen sei. Angebote in den Nachbarkommunen Hemmingen und Laatzen seien gegeben. „Wir wollten abwarten, bis regionsweit flächendeckend Impfangebote geschaffen worden sind“, sagt die Bürgermeisterin.

Sie erklärt aber auch: „Punktuell wird es in Zukunft weitere Aktionen geben.“ Diese sollen allerdings nicht in regelmäßigen Abständen erfolgen. „Dafür aber mit mehr Vorlauf, als das kurzfristige Impfangebot an der KGS“, sagt Schumann weiter. Der nächste Besuch eines mobilen Impfteams an der Ernst-Reuter-Schule ist bereits für Mittwoch, 8. Dezember, terminiert.

Schumann: Wichtig, auf Hygieneregeln zu achten

Schumann bittet alle Pattenserinnen und Pattenser, weiterhin umsichtig zu sein. „Ich merke es an mir selbst: Man wird nachlässig beim Achten auf die Hygieneregeln“, sagt sie. „Wir müssen uns wieder vermehrt in Erinnerung rufen, dass beispielsweise das Händewaschen wichtig ist.“ Sie rät außerdem: „Wenn jemand positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, sollte man selbst aktiv werden und schnellstmöglich Kontaktpersonen informieren.“ Man solle nicht abwarten, bis das Gesundheitsamt die direkten Personen benachrichtige. Bis dahin könnte jemand unwissentlich womöglich weitere Menschen anstecken.

Von Mark Bode