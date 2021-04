Pattensen - Termin per App: DRK bietet Blutspende in der KGS Pattensen an

Wer am 12. Mai in der KGS Pattensen sein Blut spenden möchte, kann dafür vorab einen Termin vereinbaren. Das ist neuerdings über die Blutspende-App des DRK möglich. Doch auch spontane Besuche sind weiterhin möglich.