Pattensen-Mitte

Gleich doppelt Gutes tun können Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 3. November. Der Ortsverein Pattensen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) veranstaltet von 16 bis 19.30 Uhr in der Ernst-Reuter-Schule am Platz Saint Aubin wieder eine Blutspende und bietet darüber hinaus die Möglichkeit der Stammzell-Typisierung an.

Alle Spender erhalten eine Snack-Tüte

Die Organisatoren des DRK weisen darauf hin, dass alle Interessierte ihren Blutspende- und Personalausweis mit sich führen müssen. Erstspender werden besonders betreut und erhalten ein zusätzliches Dankeschön. Nach der Blutspende gibt es für alle Spender eine Snack-Tüte zur Stärkung. Zudem kündigt das DRK an, unter allen Blutspendern Prosecco-Frühstücke eines örtlichen Gastronomen zu verlosen.

Zusätzlich zur Blutspende gibt es die Möglichkeit, sich bei der Deutschen Stammzellspenderdatei registrieren zu lassen. „Während der Corona-Pandemie konnten Typisierungen nur eingeschränkt durchgeführt werden“, sagt Ortsvereinssprecherin Christiane Zeddies. „Für Leukämie-Erkrankte ist es sehr wichtig, dass nach etwaigen Stammzellspendern gesucht wird. Nur so haben sie eine erhöhte Überlebenschance“, sagt sie weiter. Eine Neuregistrierung ist bis zum 55. Lebensjahr möglich.

Von Mark Bode