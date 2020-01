Pattensen-Mitte

Gleich eine doppelte Premiere hat der DRK-Ortsverein Pattensen gefeiert: Erstmalig waren die Teilnehmer des DRK-Blutspendetermins am Donnerstag dafür in den neuen Sitz der Verwaltung am Rathausplatz eingeladen. Und neu war auch der Wochentag der Veranstaltung.

„Wegen der laufenden Bauarbeiten an der Grundschule können wir die nächste Zeit die dortige Aula nicht nutzen“, erläuterte die DRK-Ortsvereinsvorsitzende Ruth Kleuker. Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann habe daraufhin den DRK-Ortsverein für die Aktion ins neue Rathaus eingeladen – und wegen der längeren Öffnungszeiten den Donnerstag dafür vorgeschlagen. „So können Bürger, die hier etwas zu erledigen haben, sich spontan zum Spenden entschließen, und auch die Rathausmitarbeiter haben dadurch die Gelegenheit dazu“, sagte Stadtsprecherin Andrea Steding.

Der DRK-Blutspendetermin im neuen Pattenser Rathaus erfreut sich großer Nachfrage. Quelle: Torsten Lippelt

Gute Resonanz auf neuen Ort und Wochentag

„Wir sind positiv überrascht“, sagte die stellvertretende DRK-Ortsvereinsvorsitzende Yvonne Ortlepp erfreut über die Resonanz auf den ungewohnten Ort und den neuen Wochentag.

Bis 17 Uhr zählte das 15-köpfige ehrenamtliche Betreuungsteam des Ortsvereins bereits über 60 Spendenwillige. Unter ihnen waren außer einigen Rathausmitarbeitern auch viele Stammspender, so wie Manfred Hoffmann. Der Pattenser war nunmehr schon das 96. Mal dabei. „Ich habe mit Mitte 20 erstmals in meinem damaligen Betrieb gespendet, im Laufe der Jahrzehnte sind dann Spendenausweise aus zahlreichen Bundesländern zusammengekommen“, erzählt der agile Rentner, der unter anderem begeistert im Chor Eintracht Harkenbleck singt.

„Im letzten Jahr haben wir bei unseren fünf Spendenterminen insgesamt 190 Liter Blut gesammelt“, zählte Yvonne Ortlepp erfreuliche Fakten auf. Durchschnittlich kommen jedes Mal etwa 80 Spender, darunter stets fünf bis zehn Erstspender.

Nach der Blutspende bittet das DRK zur Stärkung ans Büfett. Quelle: Torsten Lippelt

Im März ist wieder Termin im Rathaus

Die Helfer vom DRK luden am Donnerstag die Spender hinterher zur kostenlosen Stärkung am Büfett ein – mit frisch geschmierten Mett-, Käse- und Lachsbrötchen, Paprika, Möhrchen und Säften, sowie mit Kaffee und Kuchen. Und Neuspender erhielten sogar als Begrüßungsgeschenk einen USB-Stick.

Noch drei weitere Blutspendetermine vom DRK-Ortsverein Pattensen wird es in diesem Jahr im neuen Rathaus geben. Der nächste ist am Mittwoch, 11. März, von 16 bis 19.30 Uhr. Darüber hinaus ist ein Blutspendetermin auf dem Gelände des TSV Pattensen vorgesehen und ein weiterer mit dem Blutspende-Mobil beim Calenberg Center Pattensen.

Von Torsten Lippelt