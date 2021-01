Stadt Pattensen/Hüpede

Das DRK plant in diesem Monat zwei Blutspendetermine unter Hygieneschutzbedingungen in Pattensen. Am Montag, 18. Januar, hoffen die Helfer in der KGS Pattensen von 16 bis 19.30 Uhr auf möglichst viele Spender. Am Freitag, 22. Januar, steht das Team im selben Zeitraum im DRK-Kindergarten am Karl-Simrock-Weg 7 bereit.

Nach dem Aderlass erhalten die Spender einen Imbiss zum Mitnehmen oder einen Gutschein. Fragen zur Blutspende und die Kriterien der Zulassung beantwortet das DRK auf www.drk-blutspende.de sowie der kostenfreien Telefonhotline (0800) 1194911.

Von Astrid Köhler