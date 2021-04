Jeinsen

Wo im Jahr 1903 Jeinser mit Pferdewagen unterwegs waren, fahren nun Autos. Bereits um 1660 wurde laut des Bürgervereins Jeinsen an der heutigen Ippenstedter Straße das Hauptgebäude des späteren Gasthauses errichtet. Später folgten weitere Anbauten, darunter 1783 das Nebengebäude direkt an der Straße, die damals noch Dorfstraße hieß. 1859 folgte der Saal der damaligen Gaststätte.

Das Gasthaus von Bernhard Ebeling in Jeinsen an der Dorfstraße im Jahr 1903. Quelle: privat

Haushaltswarengeschäft wird zu Lebensmittelladen

Bereits ein Jahr später eröffnete Familie Ebeling den Gaststättenbetrieb im Hauptgebäude. Dazu folgte 1900 die Eröffnung eines Haushaltswarengeschäfts im Anbau zur Straße. Das Geschäft wurde ab 1938 zu einem Lebensmittelladen umfunktioniert. In den Siebzigerjahren eröffnete ein Schreibwarengeschäft an der Stelle. Inzwischen ist dort ein Blumenladen beheimatet. Der Gaststättenbetrieb endete 1973. Das Hauptgebäude wurde anschließend in Wohnraum umgewandelt.

So sehen die Gebäude an der Ippenstedter Straße im Frühjahr 2021 aus. Im Gasthaus befindet sich inzwischen ein Blumengeschäft. Quelle: Mark Bode

Zudem hat sich der Name der Straße, an der sich dieses alte Gebäude befindet, geändert: Aus der Dorfstraße ist die die Ippenstedter Straße geworden, die quer durch den Ort Jeinsen führt.

Von Mark Bode