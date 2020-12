Pattensen

„Wenn Leute sagen, dass sie nicht jeden Sonntag zur Kirche gehen, dann meinen sie häufig, dass Weihnachten der einzige Anlass ist, zu dem sie sich im Gotteshaus blicken lassen”, sagt Pfarrer Christoph Müller. Und er fügt salopp hinzu: „Zu Weihnachten und Ostern war früher die Bude immer voll.” Dass es in diesem Jahr alles etwas anders laufen wird, ist kein Geheimnis. Hier im Pfarrheim der Kirche St. Maria in Pattensen, in dem sich für gewöhnlich Gemeindemitglieder zum Austausch und Feiern treffen, plaudert er locker über seinen Arbeitsalltag.

Längst könne der 58-Jährige am Verhalten der Besucher ablesen, ob sie regelmäßig zur Messe kommen oder nicht. Gerade zu Anlässen wie Taufen oder Trauungen wird die kirchliche Abstinenz deutlich: „Viele wissen nicht, wann sie sich hinsetzen oder aufstehen sollten“, sagt Müller. Und welche Lieder sollen gespielt werden, wenn kaum jemand Text und Melodie kennt? Oft werde dann den Organisten oder Solisten die volle Aufmerksamkeit zuteil.

Weniger Besucher am Beichtstuhl

Auch am Beichtstuhl bröckeln die Besucherzahlen. Der Ort, an dem diskret über kleinere und größere Sünden gesprochen wird, hieß früher in Kreisen der Kirchenbediensteten „Wochenendhäuschen“. „Denn es war in früheren Zeiten richtig was los – die Leute standen manchmal Schlange, um zu beichten“, erinnert sich Pfarrer Müller. Und noch viel, viel früher kamen noch mehr Leute mindestens einmal im Monat zur Beichte. Zuwiderhandlung wäre nach dem Ableben mit einem Verbleib in der Hölle quittiert worden, stellte die Kirche in Aussicht.

Heute seien es eher die Psychologen, denen sich die Menschen anvertrauen. Nach wie vor sieht sich die Kirche als Anlaufstelle für Menschen, die Seelsorge benötigen. Und doch ändern sich die Zeiten. Kannten Pfarrer früher alle Gemeindemitglieder mit ihren Sorgen, Nöten und Ängsten, aber auch mit Freuden und Familienglück, so avancieren die Leiter der Pfarrei zunehmend zu Managern und Verwaltern. Die Kirche strukturiert um, Gemeinden werden zusammengelegt, viel Arbeit bleibt an den verantwortlichen Führungskräften hängen.

Davon kann Christoph Müller ein Lied singen. Innerhalb seiner Karriere wurde er bereits neunmal versetzt, im Schnitt alle vier Jahre. Immer wieder fing er bei Null an, was auch dazu führte, dass er auf ein Burn-out zusteuerte, dem er kurzzeitig erlag. Doch so ein Mann wie Müller lässt sich nicht kleinkriegen. Er liebt es, den Menschen neue Perspektiven zu zeigen, ihnen Inspiration zu liefern. Ob er nun eine Pfarrei leitetet, der 11.500 Katholiken angehörten oder deutlich kleinere Gemeinden.

Kein Schauspieler, keine Rolle

Auf die Idee, sich dem Glauben zu widmen, kam Christoph Müller übrigens während seines 15-monatigen Grundwehrdienstes bei der Bundeswehr. „Ich wollte die Dinge machen, von denen ich überzeugt bin“, sagt der Mann, der sich für den Zölibat entschied. Aus ihm hätte auch ein Tierpfleger, Regisseur oder Schauspieler werden können. Zwar sei er letztlich auch jetzt, während der Messe, ein Alleinunterhalter und die Kirche gewissermaßen eine Bühne. Jedoch unterscheide ihn von Schauspielern, dass die eine bestimmte Rolle lernen und etwas vorspielen – was es nicht gibt. Er selbst stehe immer zu 100 Prozent ein, was er vor Publikum verkündet.

Christoph Müller hätte auch Schauspieler, Regisseur oder Tierpfleger werden können, doch er entschied sich für die Kirche und ist in Niedersachsen schon ordentlich herumgekommen. Quelle: Elena Siegmund

Die vielen Erfahrungen brächten auch ihn selbst immer mal wieder zum Schmunzeln. Nicht nur das. „Ich habe einen rabenschwarzen Humor“, sagt der Kirchenmann. „Immer, wenn ich neue Pfarreien übernommen habe, brauchten die Gemeindemitglieder etwas Zeit, um mit dem schwarzen, trockenen Humor eines Pfarrers klarzukommen“, stellt Christoph Müller mit einem Lächeln im Gesicht fest.

Ein für den nächsten Gottesdienst

Um Pfarr-Herr zu werden, so lautet die ursprüngliche Bedeutung von Pfarrer, also Leiter einer Pfarrei, ist ein ordentlicher Weg zurückzulegen. Einem fünfjährigen Theologiestudium schließt sich die Position des Diakons, zu deutsch Diener, an. Im zweiten Schritt steht dann die Priesterweihe an. Priester wiederum bedeutet Hirte. Und die Priester unterstützen die Leitung der Pfarrei, den Pfarrer, der wiederum dem Bistum, in Person dem Bischof, untersteht.

Weil in diesem Jahr zu Weihnachten noch viel weniger Menschen in die Kirche gehen dürfen als sonst, noch ein Tipp von Pfarrer Christoph Müller für die nächsten Jahre: „Wenn während einer Messe eine Hostie übergeben wird, ungesäuerter Brotteig aus Weizen, dann antwortet der Empfangende nicht ,Danke’, sondern ,Amen’.“

Von Von Elena Siegmund und Marian Prill