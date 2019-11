Pattensen/Jeinsen

Es war ein ungewöhnlicher Vorgang, dass Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) in der Ratssitzung am Donnerstagabend beantragt hat, dass eine Abstimmung geheim abläuft. Die Abstimmung betraf die Entscheidung, ob die Leinetalschule Jeinsen geschlossen wird, oder bestehen bleibt.

„Meine Haltung ist klar“, sagte Schumann, die zuvor erklärt hatte, dass sie auch nach Betrachtung aller Argumente bei dem Antrag auf Schließung bleibt. Sie halte aber eine geheime Abstimmung für geboten, damit sich alle Beteiligten hinterher ohne Vorbehalte begegnen und weiter miteinander arbeiten können.

Politiker sollten zu ihren Entscheidungen stehen

Ratsmitglied Andrea Eibs-Lüpcke ( SPD) zeigte sich erstaunt über den Antrag. Die Geheimhaltung sei eigentlich nur bei Personalentscheidungen üblich oder bei anderen Entscheidungen, die persönliche Belange Dritter berühren. Sie bat darum, in Zukunft nicht zu oft zu diesem Instrument zu greifen. „Wir sollten uns öffentlich über Themen austauschen und zu den Entscheidungen stehen, die wir treffen“, sagte sie.

Jonas Soluk ( CDU) bekräftigte: „Als Kommunalpolitiker sollten wir offen für die eigene Position einstehen.“ Matthias Friedrichs ( SPD) erwiderte, dass er nachvollziehen könne, dass bei diesem heiklen Beschluss viel für Geheimhaltung spreche. „Wenn man hinterher noch freundschaftlich miteinander umgehen will.“ Letztlich stimmten 19 Ratsmitglieder für eine geheime Abstimmung, acht dagegen und drei enthielten sich.

Vorher nicht klar, was Ratsmehrheit will

In den vergangenen Monaten war über die Zukunft der Leinetalschule zwar viel diskutiert worden, eine Tendenz bei den Ratsmitgliedern wurde aber nicht wirklich deutlich. Es gab bislang nur die Empfehlung des Ortsrats Jeinsen, der einstimmig für den Erhalt der Schule gestimmt hatte. Im Ortsrat Schulenburg war die Entscheidung vertagt worden – in der Erwartung, dass das Thema in einer späteren Sitzung nochmals beraten werden kann.

Im Bauausschuss fiel ebenfalls keine Entscheidung, es gab aber von mehreren Mitgliedern die Aussage, dass die wirtschaftlichen Aspekte für den Vorschlag der Verwaltung sprechen. Im Schul- und im Finanzausschuss wurde das Thema als beraten angesehen, so dass die Mehrheitsmeinung auch in diesen Fachausschüssen unklar blieb.

So war es für die Zuhörer und sogar für einige Ratsmitglieder eine Überraschung, dass in der Ratssitzung in geheimer Abstimmung die Entscheidung für die Schließung der Grundschule in Jeinsen mit 20 Ja-Stimmen so deutlich ausfiel.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop