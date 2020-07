Pattensen/Hemmingen/Laatzen

Das Hobbygärtnern in Pattensen kommt gut an. Darüber freut sich das Ehepaar Christian und Christina Redeker. Der Pattenser Landwirt und die erfahrene Tierärztin hatten die Idee, Mitbürgern aus ihrer Heimatstadt und der Umgebung, die keine eigenen Anbauflächen haben, die Gelegenheit zu geben, ihr eigenes Gemüse zu ziehen, zu hegen und zu ernten. Das Projekt hatten sie im Herbst 2019 gestartet.

Was Mitte Mai als eher unauffällige, 2500 Quadratmeter große Fläche von 60 dafür angemeldeten Hobbygärtnern am Ende des Redener Weges in Pattensen-Mitte begonnen hatte, ist inzwischen zu einem üppig wachsenden Gemüsegarten geworden. Auf den Beeten, 25 oder 50 Quadratmeter groß, gedeihen dank guter Pflege üppig Tomaten und Zucchini, Mangold und Spinat, Kartoffeln, Zuckererbsen und mehr. „Ich bin sehr froh. Alle kümmern sich super um ihre Beete“, sagt Christina Redeker und zupft selber frische Mohrrüben aus ihrem eigenen Areal auf dem Feld.

Anzeige

Alle 60 Areale auf dem Gemüsebeet sind vermietet

Zur Übergabe der 60 Mietfelder an die nun regelmäßig zur Beetpflege kommenden Hobbygärtner aus Pattensen, Hemmingen, Laatzen und Sarstedt hatte das Ehepaar im Frühjahr bereits 25 Gemüsesorten vorgesät beziehungsweise das Beet dafür vorbereitet. „Wir ziehen auf unseren 25 Quadratmetern Salat, Spinat und Kohlrabi, Radieschen, Rote Bete und Mangold. Wo wir bereits geerntet haben, haben wir schon neues nachgesät“, zeigt sich die Arnumerin Margrit Plate begeistert vom leckeren eigenen Gemüse. Die fünfjährige Tochter Pia gießt derweil liebevoll ihre Sonnenblume. Das Wasser für die Pflanzen stammt dabei aus dem wöchentlich nachgefüllten 4000-Liter-Tank am Rande des Gemüsebeetes. Auch um benötigtes Gartenwerkzeug vor Ort – von der Harke bis zur Gießkanne – und kreativ gestaltete Vogelscheuchen kümmern sich Christian und Christina Redeker.

Weitere HAZ+ Artikel

„Und wenn ich da bin, helfe ich immer gern. So ein bis zwei Fragen gibt es regelmäßig“, hat Christina Redeker beobachtet. „Wir lassen niemanden alleine im Gemüse stehen. Das Beet ist somit auch für völlige Gartenneulinge geeignet“, ergänzt Ehemann Christian Redeker. Für den informellen Austausch in größerer Runde mit Pflegetipps, Kochrezepten und Hinweisen darauf, wann was erntereif ist, gibt es außerdem eine Social-Media-Gruppe. An dieser beteiligen sich rund 80 Prozent der Beetmieter.

Hobbygärtnern: Beete für 2021 anmelden

„Vielleicht schaffen wir es ja, trotz der Corona-Beschränkungen im Herbst noch so eine Art Erntefest zu feiern“, hofft Christian Redeker auf die Zeit um das für Ende Oktober erwartete Saisonende. Bereits vorher, ab Anfang September, können Hobbygärtner ihr Interesse für die dann wieder Mitte Mai 2021 beginnende neue Saison anmelden. Dabei besitzen die aktuellen Beetmieter ab Mitte August 2020 zunächst ein Vormietrecht.

„Wir werden im nächsten Jahr allerdings wohl 35 zusätzliche Beete anbieten können“, zeigt sich Christian Redeker optimistisch, um der erwarteten großen Nachfrage gerecht werden zu können. „Es ist eine tolle Erfahrung, sich den Kopf frei zu gärtnern, den eigenen Pflanzen beim Wachsen zuzusehen und frisches, leckeres, gesundes Gemüse zu ernten“, sieht Christina Redeker bei sich und den anderen die regelmäßige Motivation zum Besuch des grünen Paradieses am Ende des Redener Weges.

Mehr Informationen gibt es im Internet auf gemuesebeet.info.

Zur Galerie 60 Hobby-Gärtner pflanzen in Pattensen-Mitte zahlreiche Gemüsesorten an.

Von Torsten Lippelt