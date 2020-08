Pattensen

Die Idee war ambitioniert: Im Herbst 2018 gründete sich eine Aktionsgruppe aus den beiden Kirchengemeinden St. Lucas und St. Maria in Pattensen-Mitte, dem Diakonieverband Hannover-Land und dem Flüchtlingsnetzwerk – mit dem Ziel, einen rund 600 Quadratmeter großen Kleingarten am Rand der Pattenser Feldmark gemeinschaftlich zu nutzen. Doch die Zuversicht, dass dieses Vorhaben Schule machen könnte, ist verflogen: Das eigentlich auf fünf Jahre angelegte soziale Projekt wurde nun erfolglos eingestellt.

Verpachteter Garten geht zurück an die Stadt

Die bereits bewilligte Summe von 10.000 Euro aus einem Förderprogramm für den ländlichen Raum ist bereits zurücküberwiesen worden. Die Kirchengemeinde St. Lucas, die den Pachtvertrag für den Garten im Schasse’schen Land unterschrieben hatte, übergibt die Parzelle Ende September wieder an die Stadt Pattensen.

„Wir hatten bei unseren ersten öffentlichen Treffen auf die Entwicklung einer festen Gruppe gehofft. Doch wir haben unsere Zielgruppe wohl nicht erreicht“, muss Andrea Eibs-Lüpcke vom Flüchtlingsnetzwerk ernüchtert feststellen. Nur drei oder vier Interessenten aus der Pattenser Bevölkerung und dem Kreis der hiesigen Flüchtlinge hätten sich für das öffentlich geförderte Projekt gemeldet, zu dem neben der Kleingartenpflege auch ein Bewerbungstraining und PC-Kurse für die Flüchtlinge gehören sollten. „Eigentlich sollte ganz Pattensen daran partizipieren. Nun ist das Ganze mit einem für uns weinendem Herz wieder eingeschlafen“, bedauert Eibs-Lüpcke.

Gartengeräte und Werkzeuge waren bereits gekauft

Dabei hatte die Planungsgruppe, zu der 2018 auch Carola Timpe, Pastorin in St. Lucas Pattensen, Diakon Jörg Claaßen, Peter Winter von der katholischen St.-Maria-Kirchengemeinde sowie Monika Schmalkuche vom Flüchtlingsnetzwerk Pattensen gehörten, auf dem rund 600 Quadratmeter großen Grundstück schon einige Vorbereitungen getroffen. Für das von 1974 bis 2017 noch an ein Pattenser Ehepaar verpachtete Kleingartengrundstück mit seinen Haselnuss- und Fliederbeersträuchern waren schon notwendige Gartengeräte und Werkzeuge für die geplante Umgestaltung angeschafft worden.

Stadt plant Ortsbegehung

„Alle Menschen in Pattensen sind eingeladen – ob neu zugezogen oder schon immer hier wohnhaft, egal ob mit oder ohne Erfahrung in der Gartenarbeit“, warb damals Friederike Hoffmann, Koordinatorin für Flüchtlingshilfe beim Diakonieverband Hannover, für das Konzept. „Doch als es ans Praktische ging, wurde das Projekt nicht so angenommen, wie wir es uns gewünscht hatten“, sagt Eibs-Lüpcke. Und sie zieht enttäuscht einen Schlussstrich unter die Aktion: „Wieder etwas dazu gelernt.“

Wohl im Oktober, so die Auskunft der Stadtverwaltung, soll das noch bis zum Ende des dritten Quartals von der St.-Lucas-Gemeinde gepflegte Areal bei einer Ortsbegehung begutachtet werden. Anschließend werde entschieden, wann der Kleingarten im Schasse’schen Land wieder verpachtet werden soll.

Von Torsten Lippelt