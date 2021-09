Pattensen

Das neue Jugendparlament wird gewählt. Was ist das überhaupt und welche Einflussmöglichkeiten haben die Mitglieder des Gremiums. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Wahl.

Was ist das Jugendparlament?

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hatte sich schon vor ihrer Wahl im Jahr 2014 für ein Jugendparlament, kurz: Jupa, stark gemacht. Es hat einige Jahre gedauert, doch Ende Mai 2019 erfolgte die erste Jupa-Wahl. Das Gremium besteht aus 13 Mitgliedern und hat einen Jugendbürgermeister, der auf der konstituierenden Sitzung gewählt wird. Die Mitglieder besuchen Ausschuss- und Ortsratssitzungen sowie die Zusammenkünfte des Stadtrates. Die Jugendlichen haben in den städtischen Gremien zwar kein Stimmrecht, aber ihnen wird ein Rede- und Antragsrecht gewährt.

Wie lang ist eine Amtszeit?

Die 13 Mitglieder des Jugendparlaments werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wenn in der Zwischenzeit jemand ausscheidet, rückt ein anderer Kandidat nach, der es nicht direkt in das Jupa geschafft hatte.

Zur Galerie 1.096 Pattenser Jugendliche können das zweite Jugendparlament der Stadt wählen. 16 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren kandidieren für das Gremium. Wir stellen alle Kandidaten vor. Die Wahl ist am Sonntag, 26. September, gemeinsam mit der Bundestagswahl.

Wer kann sich für das Jupa bewerben?

Im Jupa können alle Pattenser Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren – entscheidend ist das Alter am Wahltag – mitwirken. Zudem sind Kandidaten zugelassen, die die Ernst-Reuter-Schule in Pattensen-Mitte besuchen. Bei diesen ist es irrelevant, ob sie in Pattensen oder in einer anderen Kommune leben.

Wie viele Kandidaten gibt es für das zweite Jupa?

16 Jugendliche haben sich für das zweite Jupa aufstellen lassen. Damit ist die Kandidatenliste kürzer als bei der ersten Wahl. Vor zwei Jahren hatten sich 19 Bewerber gemeldet. Zwölf der Kandidaten sind weiblich, nur vier männlich. Kurios: Das erste Jupa besteht aus vier weiblichen und neun männlichen Mitgliedern. Mit Mila Revink und Lilli Engelhardt gibt es nur zwei Kandidatinnen, die bereits dem ersten Jupa angehören.

Wann und wie wird das Jupa gewählt?

Die Wahl ist für Sonntag, 26. September, angesetzt. Damit erfolgt sie parallel zur Bundestagswahl. Alle 1.096 Wahlberechtigten haben eine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten, die ähnlich denen für Kommunal- oder Bundestagswahl ist. Die Stimmabgabe ist in jedem der 15 Wahllokale im gesamten Stadtgebiet möglich. Jeder Wähler und jede Wählerin können maximal sechs Stimmen beliebig verteilen. Ausgezählt werden die Stimmzettel anschließend von einem Wahlvorstand zentral in der KGS.

Was hat das erste Jupa erreicht?

Die Mitglieder des Jupa haben sich in der Legislaturperiode sehr engagiert gezeigt. So wurden zwei Solarbänke beschafft, wovon eine im Frühjahr an der Sparkasse am ZOB platziert wurde. Des Weiteren wurde im Haushalt Geld für einen Calisthenics Park bewilligt, der aber noch nicht realisiert wurde. Dieser soll nun zusammen mit dem sogenannten Multi-Sport-Court entstehen und Jugendlichen als Freizeitmöglichkeit dienen. Das Jupa setzt sich gemeinsam mit einer Bürgerinitiative für die Realisierung des Projektes ein. Darüber hinaus hatten Jupa-Mitglieder einen Runden Tisch zum Thema Vandalismus mit verschiedenen Experten organisiert.

Jupa – und dann?

Eine Teilnahme am Jugendparlament kann durchaus als eine Art Sprungbrett in die Kommunalpolitik betrachtet werden. „Thematisch ist das Jupa nicht weit von der Erwachsenenpolitik weg“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann. Die Jugendlichen lernen die formellen Abläufe und viele Themen der Kommunalpolitik kennen. Mit Torben Löhr (CDU) und Florian Ernst (SPD) haben sich kürzlich zwei Kandidaten für den Stadtrat aufstellen lassen.

Wie erfährt man mehr über die Jupa-Arbeit?

Das Jupa ist beispielsweise bei Instagram unter dem Namen „jugendparlament.pattensen“ vertreten.

Von Mark Bode