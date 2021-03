Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen ist konstant geblieben. Seit Donnerstag kamen zwei neue Infektionen hinzu – da zwei Personen inzwischen als wieder genesen eingestuft werden, sind es im Stadtgebiet aber weiterhin 23 Infizierte. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden insgesamt 316 Infizierte in Pattensen gezählt.

Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt konstant bei 86,5

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Pattensen ist konstant geblieben. Wie die Region mitteilte, lag der Wert, der die Zahl der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, am Freitag weiterhin bei 86,5. Am Mittwoch betrug der Wert noch 106,4.

Am Freitag waren in allen Kommunen der Region Hannover insgesamt 2648 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Donnerstag: 2573). Wennigsen hat mit neun Fällen derzeit die wenigsten Infizierten. Dort ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert mit 20,9 auch am niedrigsten. Die höchsten Inzidenzwerte melden Gehrden mit 315,4 und Uetze mit 311,0.

883 Menschen (Donnerstag: 881) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode