Pattensen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Stadtgebiet wieder leicht gestiegen. Am Mittwochmittag waren 34 Personen in Pattensen betroffen, wie die Region Hannover mitteilte. Am Vortag sind es noch 33 Personen gewesen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Stadtgebiet 223 Infizierte gezählt. Bis zum Vortag waren es 218. Es gab demnach fünf neue Infektionen in den vergangenen 24 Stunden.

Die Region weist allerdings darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für Testungen über die Feiertage möglicherweise noch immer schwankend und nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten. „Die Aussagekraft ist äußerst gering“, betonte ein Regionssprecher.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sieben-Tage-Inzidenzwert in Pattensen sinkt auf 133

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in Pattensen weiterhin hoch. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, liegt der Wert der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 133. Am Vortag betrug die Inzidenz noch 153.

Am Mittwochmittag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 2984 (Vortag: 3044) Menschen infiziert. Nach der Landeshauptstadt mit 1445 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle in Garbsen (262), Langenhagen (200) und Lehrte (115). Darüber hinaus liegen auch Barsinghausen (105) und Seelze (104) im dreistelligen Bereich bei den Infiziertenzahlen. Die wenigsten Infizierten gibt es derzeit in Hemmingen und Burgwedel (je 25).

423 Personen (Vortag: 403) aus der Region starben bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion. Der Altersmedian der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode