So lassen sich die Ferien abwechslungsreich verbringen: Der neue Ferienpass der Stadt Pattensen ist online und hat 20 kreative und spannende Aktionen im Angebot. Seit Donnerstag können Eltern ihre Kinder nach einer Registrierung auf ferienpass-pattensen.de in den Wunschlisten eintragen. Dabei ist mitunter Schnelligkeit gefragt, denn einige Unternehmungen sind heiß begehrt und die Teilnehmerlisten schnell voll. Am Ende wird gegebenenfalls gelost.

Besuch auf dem Bauernhof ist stark gefragt

So ist in diesem Jahr zum Beispiel der Besuch auf dem Koldinger Bauernhof von Familie Biber stark nachgefragt. Dort können die jungen Besucher beobachten und selbst Hand anlegen. Sie erwarten Tiere von Pferd bis Hund und auch der Traktor darf bestiegen werden.

Tiere gibt es auch beim Angebot „Tierpflege und Wanderung mit Lamas“, bei dem gestriegelt und gestreichelt werden darf. In der KGS Pattensen ist außerdem ein Film über Superhelden zu sehen. An einem anderen Tag geht es auf Monsterjagd.

Bei vielen der Angebote können die Ferienkinder auch selbst kreativ werden: Der Verein Heuhüpfer lädt in den Färbergarten ein, wo aus natürlichen Materialien selbst Farbe hergestellt wird, mit der Bilder gemalt, buntes Papier geschöpft und Tücher eingefärbt werden. Bei weiteren Aktionen werden unter anderem mit Speckstein Anhänger modelliert, Geschichten vorgelesen oder Papiertaschen, Traumfänger, Tischlichter und Wurfbälle gebastelt.

Anmeldungen noch bis zum 7. Oktober

Die Möglichkeit sich in die Wunschlisten einzutragen, besteht bis zum 7. Oktober. Danach erfolgt die Platzvergabe und die Teilnehmer werden informiert. Auf der Internetseite weisen die Organisatoren darauf hin, dass der eingeschränkte Ferienpass unter Einhaltung des Infektionsschutzes stattfinden wird. Die Veranstaltungen werden mit kleinen oder geteilten Gruppen durchgeführt. Können vor Ort keine Abstände eingehalten werden, müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden.

Von Sarah Istrefaj