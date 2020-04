Pattensen-Mitte

Das Haus mit dem früheren Jugendtreff der Stadt am Corvinusplatz soll verkauft werden. Dafür hat sich der Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit drei Gegenstimmen ausgesprochen. Das Gebäude wird nicht mehr benötigt, da die Jugendpflege in den neuen Jugendtreff an der Ernst-Reuter-Schule umgezogen ist.

Mindestgebot für Jugendtreff beträgt 200.000 Euro

Geplant ist, dass das Gebäude auf einem Internetportal zum Verkauf angeboten wird. Als Mindestgebot sollen 200.000 Euro zugrunde gelegt werden. Interessenten können bis zum 5. Juni ihre Angebote abgegeben. Dieses Verfahren hat die Stadt unter anderem auch schon beim Verkauf des alten Rathauses und des ehemaligen Verwaltungsgebäudes an der Walter-Bruch-Straße angewandt.

Anzeige

Matthias Friedrichs ( SPD) bedauerte die Entscheidung des Rats. „Ich finde das schade. Die Stadt hätte das Gebäude auch selbst restaurieren und damit zur Verschönerung der Altstadt beitragen können“, sagte er. Martin Jausch ( CDU) meinte, dass das Gebäude nicht unter Wert verkauft werde. „Wer das Gebäude für 200.000 Euro kauft, wird sicherlich selbst dafür sorgen, dass es wieder ordentlich hergerichtet wird und in das Ensemble der Altstadt passt“, sagte er.

Weitere HAZ+ Artikel

Gebäude des Jugendtreffs steht unter Denkmalschutz

Grundlage für den Preis ist ein externes Wertgutachten, das die Stadt für das etwa 170 Quadratmeter große Grundstück anfertigen lassen hat. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude auf dem Grundstück ist etwa 1850 errichtet worden. Der Keller soll sogar noch lange vor dem großen Stadtbrand 1733 angelegt worden sein.

Der Erste Stadtrat Axel Müller wies darauf hin, dass im Zuge der Altstadtsanierung in den vergangenen Jahren bereits viele Privateigentümer ihre Häuser kreativ und ästhetisch erneuert hätten. „Für Sanierungen in diesem Stil hat die Stadt gar kein Geld. Das wird ein privater Eigentümer viel besser machen als wir“, sagte er.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann