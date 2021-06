Pattensen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Freitag weiterhin nur noch eine aktuell mit dem Coronavirus infizierte Person gemeldet. Schon an den Tagen zuvor sind keine neuen Infektionen gemeldet worden. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 416 Infektionen für die Kommune registriert. Die von der Region mitgeteilte Zahl wurde dabei um eins nach unten korrigiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl an Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, liegt aufgrund dieser Entwicklung weiterhin bei 0,0. Damit ist Pattensen die Kommune mit der niedrigsten Inzidenz in der gesamten Region, teilt sich den Spitzenplatz aber mit Sehnde, das ebenfalls bei 0,0 liegt.

In der Region sind am Freitag 687 Menschen (Donnerstag: 716) aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region liegt laut Robert-Koch-Institut bei 25,8 (Donnerstag: 26,4). 1066 Personen (Donnerstag: 1065) sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Von Mark Bode