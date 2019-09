Hüpede

Die Feuerwehr Hüpede feiert am Sonnabend, 14. September, gleich drei Geburtstage auf einmal: das 85-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr, das 45-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr und das 50. Jubiläum ihres Frühschoppens. Das dreifache Jubiläum feiern die Retter natürlich ebenfalls mit einem Frühshoppen, zu dem alle Bürger herzlich eingeladen sind.

Der Frühshoppen der Feuerwehr ist jedes Jahr gut besucht. Quelle: Daniel Junker/Archiv

Ab 11 Uhr verwandelt sich das Gelände rund um das Hüpeder Feuerwehrhaus in eine Fest- und Feiermeile. Es gibt verschiedene kulinarische Stände, zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein sowie musikalische Darbietungen des Musikzugs Schulenburg und des Musikvereins Pattensen.

Im Außenbereich stellt eine Brandschutzfirma aus Rethen verschiedene Brandszenarien nach und bietet ein Löschtraining mit dem Feuerlöscher an. Bei einem Blick hinter die Kulissen können sich Besucher außerdem über das aktuelle Dienst- und Einsatzgeschehen der Ortsfeuerwehr informieren und sich von den Aktiven die feuerwehrtechnische Ausrüstung erklären lassen. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hüpede zeigen über den Tag verteilt mehrere Löschübungen. Für Kinder hat die Feuerwehr verschiedene Spiel-, Mal- und Bastelaktionen vorbereitet.

Zur Stärkung gibt es Bier aus Hüpede

Zur Stärkung gibt es für die Besucher frisch gezapftes Bier vom Fass, darunter auch das beliebte „Hüpscher Werkstattbräu“ der Privatbrauerei aus Hüpede, sowie eine kleine Auswahl erlesener Weine und verschiedene nicht-alkoholische Getränke. Neben den traditionellen Würstchen vom Holzkohlegrill werden erstmals auch Fleisch aus dem Smoker sowie Burger und Pommes serviert.

Außerdem wollen die aktiven Feuerwehrleute die früher so begehrte und den Älteren sicher noch bekannte „Scharfe Pfanne“ wieder aufleben lassen. Als besondere Aktion soll auch noch ein Eiswagen einen kurzen Halt am Feuerwehrhaus einlegen. Um 14.30 Uhr wird dann im Schulungsraum ein Kuchen- und Tortenbufett eröffnet. Der Erlös aus dem Verkauf kommt in diesem Jahr der Jugendfeuerwehr zugute. Das Ende der Veranstaltung ist für 17 Uhr geplant.

