Jeinsen

Seit fast 25 Jahren können die Bewohner von Jeinsen und Umgebung Grünabfälle, die beim Schneiden von Bäumen, Sträuchern und Hecken anfallen, sowie Herbstlaub kostenlos auf dem Hof von Günter und Anke Kleuker abliefern. Sie sind mit neun weiteren Landwirten in der Jeinsen KG zusammengeschlossen und betreiben gemeinsam die Grüngutannahmestelle im Ort. Doch damit ist nun bald Schluss: Zum Ende des Jahres schließt die Annahmestelle in Jeinsen.

Der Bedarf ist allerdings groß. In der relativ kurzen Zeit seit dem Ende der Getreideernte im August hat sich auf dem Hof ein riesiger Berg Grüngut angehäuft. Allein am vergangenen Mittwoch steuerten innerhalb von zwei Stunden mehr als 100 Gartenbesitzer die Annahmestelle an. Abladen dürfen dort nur Privatleute – bis zu einem Kubikmeter pro Tag. Das Material wird später geschreddert und auf den Feldern der zehn beteiligten Landwirte ausgebracht. Zuvor wird es noch auf Fremdkörper wie Metall, Steine oder Plastik untersucht. „Wir haben uns immer bemüht, das rauszuhalten“, versichert Anke Kleuker. Doch hundertprozentig sei das nicht möglich.

In einem kleinen Rest von geschreddertem Grüngut sucht Anke Kleuker nach Fremdkörpern aus Metall oder Plastik. Quelle: Thomas Böger

Wasser ist stark nitrathaltig

Das Aus für die Annahmestelle bedauert auch Günter Kleuker. „Wir sehen das mit Wehmut“, sagt er. Aber ihm bleibe keine andere Wahl. Die im Auftrag des Maschinenrings Hannover-Land ausgeführte Arbeit könne nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, sagt der Landwirt. Als Grund gibt er behördliche Auflagen an, insbesondere die Düngeverordnung. Sie schreibt vor, wann wie viele Nährstoffe – hauptsächlich Stickstoff, Phosphor und Kali – in den Boden eingebracht werden dürfen, abhängig von der Vorbelastung. Und auch das Grüngut enthält diese Nährstoffe.

Wegen eines Brunnens mit zu stark nitrathaltigem Wasser in der Umgebung „werden wir hier demnächst zum roten Gebiet erklärt“, berichtet Kleuber. In solchen Bereichen dürfe nur 20 Prozent weniger Stickstoff in den Boden gelangen, als üblicherweise zulässig ist. Dann reichten jedoch die ihm und seinen Kollegen zur Verfügung stehenden Flächen, auf denen das Grüngut ausgebracht werde, nicht mehr aus. Auch deshalb habe sich bisher noch niemand gefunden, der den Betrieb übernehmen wolle. „Die winken alle ab“, sagt Kleuker.

Stefan Pohl, Geschäftsführer des Maschinenrings, der die Grüngutentsorgung im Auftrag der Abfallentsorgungsgesellschaft Aha organisiert, hat die Hoffnung auf einen Nachfolger noch nicht aufgegeben. „Wir suchen noch“, erklärt er, räumt aber ein, dass sich das schwierig gestaltet, auch in anderen Orten in der Region. So ist für die schon Anfang dieses Jahres geschlossene Annahmestelle im Springer Ortsteil Eldagsen noch immer kein Ersatz vorhanden. Bessere Aussichten gibt es offenbar für Garbsen. Dort soll die Annahmestelle im Ortsteil Frielingen ebenfalls Ende dieses Jahres geschlossen werden. Für einen Ersatzstandort ist laut Aha-Sprecherin Helene Herich bereits ein Bauantrag gestellt worden. Er liegt allerdings etliche Kilometer weiter südlich in der Nähe der Autobahn.

Landwirte kritisieren Düngeverordnung

Die Gründe für die Schließungen seien „sehr vielschichtig“, meint Pohl. Ein Generationswechsel in der Betriebsführung oder eine Umstrukturierung könnten eine Rolle spielen. Dass dabei auch die Düngeverordnung ein Thema sein könnte, will er nicht ausschließen. „Wer Tierhaltung betreibt, hat dadurch schon einen gewissen Nährstoffeintrag“, erklärt er. Auf den Hof Kleukert treffe das jedoch nicht zu. Auch laut Aha-Pressestelle ist die Düngeverordnung dort nicht der Grund für die Schließung. Günter und Anke Kleuker sehen das allerdings anders.

