Ein aus Sicht der Leinetalschule in Pattensen-Jeinsen erfreuliches Ende hat jetzt die jahrelange Diskussion um die Mittagsverpflegung der Schüler gefunden. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist eine kleine Mensa in der Grundschule eröffnet worden. Die Stadt Pattensen hat laut Fachbereichsleiter Jörg Laszinski einen kleinen vierstelligen Betrag investiert, um dafür eine Spülmaschine, einen Kühlschrank und neues Geschirr zu kaufen. Das Mobiliar war bereits vorhanden.

Es handelt sich um eine sogenannte Ausgabeküche. Das Essen wird vom Restaurant Zum Weißen Ross in Springe-Gestorf geliefert. In der Küche sollen bis zu zehn Kinder gleichzeitig Platz haben. „Sollten mehr Kinder dort zu Mittag essen, ist das auch in zwei Schichten möglich“, sagt Laszinski.

Schulleiterin Renate Beblo ist mit der neuen Küche sehr zufrieden. Sie weist darauf hin, dass Hausmeister Peter Grundke die Wände der Küche noch frisch gestrichen und zwei Regale angebracht hat. Die Schulleiterin hatte jahrelang für die Mensa gekämpft.

Mit der Einführung der zunächst teilgebundenen Ganztagsschule 2017 hatte die Stadt einen Catering-Vertrag mit dem Landgasthaus Jeinsen geschlossen. Da es in der Schule aber keinen Ausgabeort gab, mussten die Schüler mit Lehrern und Betreuern jeden Mittag zum Landgasthaus gehen.

Beblo : Alle sind jetzt entspannter

Der Weg führte über einen schmalen Fußpfad entlang der Kreisstraße 201. Dort ist Tempo 50 erlaubt. „Nicht alle halten sich daran“, sagte Beblo damals und wies auf die Unfallgefahr hin. Jetzt hat das Landgasthaus den Vertrag gekündigt und die Stadt musste sich ohnehin nach einer Alternative umsehen.

Laszinski sagt: „Ich denke, wir haben mit der kleinen Mensa vor Ort eine gute und praktische Lösung gefunden.“ Beblo stimmt zu. „Auch die pädagogischen Mitarbeiter finden die Situation äußerst erfreulich“, sagt sie. Alle seien entspannter, weil der gefährliche Weg zum Landgasthaus entfalle. „Stattdessen können sich die Kinder vor und nach dem Essen auf dem schönen Schulhof noch ein bisschen erholen“, sagt die Schulleiterin.

Mit Beginn dieses Schuljahres ist die bisher teilgebunde Ganztagsschule zudem zu einer offenen Ganztagsschule geworden. Der Ganztag ist damit für alle Jungen und Mädchen freiwillig. Zuvor mussten alle Schüler zwei Tage in der Woche bis zum Nachmittag in der Schule bleiben. Mehrere Eltern wünschten sich jedoch die komplett freiwillige Teilnahme am Ganztag, worauf der Schulvorstand dann entsprechend reagierte.

Schultag beginnt jetzt mit Frühsport

Noch eine Neuerung gibt es an der Leinetalschule: Seit Beginn des neuen Schuljahres beginnt Schulleiterin Beblo jeden Tag gemeinsam mit den Schülern mit einem kurzen Frühsport. „Wir machen das mal mit und mal ohne Musik, mal draußen und mal drinnen. Hauptsache, alle werden wach und kommen in Schwung“, sagt Beblo.

Mit den gemeinsamen Aktivitäten zeigen die Lehrkräfte und Schüler auch, dass sie sich von den aktuellen Diskussionen um die Zukunft der kleinen Schule die Stimmung nicht verderben lassen. „Die Nachrichten sind nicht immer erfreulich, doch unsere gute Laune ungebrochen“, versichert Schulleiterin Renate Beblo.

Die von ihr angesprochenen „nicht immer guten Nachrichten“ beziehen sich darauf, dass die Stadt die Schule möglicherweise schließt und das Gebäude zu einer Kindertagesstätte umbaut. Dafür soll eine neue Schule im benachbarten Schulenburg gebaut werden, in der dann auch genug Platz für die Kinder aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen ist. Die Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen.

