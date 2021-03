Jeinsen

Statt einem Pferdegespann steht nun ein Auto vor der einstigen Molkerei in Jeinsen. An der Straße Im Huxole wurde die Molkerei im Jahr 1894 erbaut. Jeinser Landwirte und Kollegen aus benachbarten Ortschaften hatten sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Sie wollten ihre Milch in einer eigenen Molkerei verarbeiten.

Täglich werden 5.000 Liter Milch angeliefert

Bis 1956 wurde die Milch aus der Molkerei in Jeinsen noch mit Pferdewagen transportiert. Es ist nicht bekannt, aus welchem Jahr dieses Foto stammt. Quelle: privat

Aus Jeinsen, Vadegötzen, Thiedenwiese, Hüpede und Oerie wurden jeden Tag rund 5000 Liter Milch angeliefert. Bis 1956 erfolgte das noch mit Pferdegespannen. 1951 wurde das Haus um eine Käserei erweitert. Die Genossenschaft löste sich auf, nachdem die Molkerei an einen Betrieb in Hiddestorf verkauft wurde. Nur noch bis 1966 wurden dort Milchprodukte hergestellt.

So sieht das Gebäude der früheren Molkerei heute aus. Quelle: Mark Bode

Das im Gebäude befindliche Kühlhaus konnten Jeinser Bürger bis 1992 nutzen. Sie mieteten sich ein Kühlfach. In den 1980er-Jahren begann der Umbau des Gebäudes zu einem Wohnhaus. In dem Zuge wurden auch die Fenster teilweise zugemauert und ersetzt.

Von Mark Bode