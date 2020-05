Pattensen-Mitte

Über eine schöne Abwechslung in Zeiten der coronabedingten Besuchsverbote in Altenheimen haben sich kürzlich rund 100 Bewohner vom Pflegewohnstift An der Schützenallee gefreut. Im Garten der Einrichtung spielte das Hemminger Ehepaar Frida und Helmut Müller am Donnerstag für die Senioren rund eine Stunde lang auf seiner Drehorgel. Zu hören waren klassische Stücke, Rock’n’Roll und zahlreiche Volkslieder sowie weitere bekannte Melodien von „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ bis zum „Radetzkymarsch“.

Vom Balkon im Obergeschoss und aus angebrachter Entfernung von der Gartenterrasse aus klatschten und sangen die Bewohner vielfach mit. „Sie haben ja schöne Musik gemacht“, lobte eine der Zuhörerinnen das Drehorgelduo für dessen kostenloses Konzert.

Seit mehr als 13 Jahren ist das Arnumer Ehepaar Müller – beide sind inzwischen selbst Senioren – mit seiner Drehorgel auf Festen und Veranstaltungen in und um Hemmingen dabei. Bei ihren Auftritten tragen sie auch stets passend historische Gewänder. „Wir verbreiten Musikspaß und Freude. Das tut uns gut“, sagt Frida Müller. Erst kurz vor und zu Ostern spielte das Paar im Seniorenheim Haus Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld.

Weitere Konzerte geplant

Nach dem Gartenhof-Konzert bei Pflegewohnstift An der Schützenallee stehen mit der Seniorenresidenz Arnum, dem CMS Pflegewohnstift Pattensen und einer weiteren Einrichtung in Laatzen noch diverse weitere Auftritte im Kalender des Paares. Bei den Müllers dreht sich schließlich auch in diesen Zeiten – wortwörtlich – alles um die Musik.

