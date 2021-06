Pattensen

Die Werbeaktion für das Stadtradeln in Pattensen beginnt für Bürgermeisterin Ramona Schumann mit einer Premiere. Erstmals greift sie zur Sprühdose und sprüht mit Hilfe einer Schablone das Wort Stadtradeln auf den Parkplatz des Rewe-Markts Auf der Burg. „Das macht Spaß“, sagt sie und sprüht ein paar Meter weiter gleich noch einen weiteren Schriftzug auf den Boden. Auch Marktleiter Lutz Ahlers ist dabei und lobt die klimafreundliche Stadtradel-Aktion.

Das Motto lautet „Bike it! Like it!“

Schumann und Pattensens Klimaschutzmanagerin Dagmar Moldehn hoffen jetzt, dass zahlreichen Bürgern und Bürgerinnen auch das Radfahren Spaß macht. Die Stadt nimmt bereits zum fünften Mal an der vom Klima-Bündnis in Frankfurt/Main organisierten bundesweiten Aktion teil. Mehr als 1500 Kommunen haben sich dafür bereits angemeldet, so viele wie nie zuvor. In der Region Hannover beteiligen sich alle 21 Kommunen an der Aktion. Die Region Hannover stellt die Aktion unter das Motto „Bike it! Like it!“ und lobt dafür auch eigene Preise aus.

Darum geht es: Die Kommunen wetteifern um die Titel „Fahrradfreundlichste Kommune“ und „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“. Das Stadtradeln läuft in der Region Hannover von Sonntag, 6. Juni, bis Sonnabend, 26. Juni. Alle Pattenser können sich dafür auf der Seite www.stadtradeln.de anmelden und ihre in der Zeit auf dem Rad gefahrenen Kilometer dort eintragen. „Die Anmeldungen sind während des gesamten Zeitraums möglich. Auch noch am letzten Tag der Aktion“, sagt Moldehn. Mehr als 80 Pattenser haben sich bereits registriert. Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 356 Menschen beteiligt.

Zehn Tonnen CO2 gespart

Schumann und Moldehn hoffen, dass Pattensens Bürger und speziell auch Ratsmitglieder erneut Engagement zeigen. „Im vergangenen Jahr sind wir in der Kategorie des aktivsten Kommunalparlaments auf Platz drei gekommen. Vielleicht geht dieses Jahr noch mehr“, sagt Schumann. Für die sportlichste Kommune gibt es von der Region Hannover ein Lastenfahrrad geschenkt. Zusätzlich belegte die Stadt 2020 mit insgesamt 66.676 gefahrenen Kilometern, was einer Einsparung von rund zehn Tonnen CO2 entspricht, auch den dritten Platz in der Kategorie „Gefahrene Kilometer pro Einwohner“.

Spezielle Preise gibt es auch für einen Schulwettbewerb, den die Region Hannover zusätzlich für die Kategorien „Fahrradaktivste Klasse“, „Fahrradaktivste Schule“ und „Kreativste Schulaktion“ ausrichtet. Die KGS Pattensen hat sich bereits angemeldet. In dem 2020 erstmals ausgetragenen Schulwettbewerb belegte die Schule regionsweit den dritten Platz.

Einfache Dateneingabe per App möglich

Über die Internetseite der Stadtradel-Aktion lässt sich eine App auf das Smartphone herunterladen. Damit können die Kilometer direkt über einen Online-Radelkalender eingetragen werden. Die Region Hannover bietet zusätzlich eine ebenfalls kostenlose Bike Citizens App an, die auf attraktive Strecken für Fahrradtouren hinweist.

Von Tobias Lehmann