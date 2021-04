Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen ist wieder angestiegen. Die Region Hannover meldete am Mittwoch 32 Infizierte im Stadtgebiet. Am Vortag waren es noch 29 Personen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden in Pattensen 376 Personen als infiziert registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die den Wert der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner darstellt, ist trotz der Neuinfektionen konstant bei 79,8 geblieben.

Von den 21 Kommunen der Region haben am Mittwoch nur noch sieben einen zweistelligen Inzidenzwert. Die Kommunen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz sind Seelze (196,3), Lehrte (195,4) und Langenhagen (176,2). Den niedrigsten Wert meldet Springe mit 56,8. Der Durchschnittswert in der Region liegt laut Landesgesundheitsamt am Mittwoch bei 136,4.

Am Mittwoch gelten in der Region Hannover 3075 Menschen (Dienstag: 2996) als aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 980 Menschen (Dienstag: 977) aus der Region Hannover infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Von Mark Bode