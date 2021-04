Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen ist am Freitag von 23 auf 25 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden sind drei neue Infektionen gemeldet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die den Wert der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100 .000 Einwohner darstellt, ist von 79,8 auf 93,1 gestiegen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden in Pattensen 393 Personen als infiziert registriert.

Von den 21 Kommunen der Region Hannover haben am Freitag vier einen zweistelligen Inzidenzwert. Die Kommunen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz sind Langenhagen (270,6), Seelze (221,9) und Ronnenberg (177,1). Die niedrigste Inzidenz meldet die Wedemark mit 59,5. Der Durchschnittswert in der Region liegt laut Robert-Koch-Institut am Freitag bei 145,6 (Donnerstag: 125,0).

Von Mark Bode