Pattensen-Mitte

Die Resonanz ist durchweg positiv gewesen: „Es hat mir sehr gut gefallen“, „Ich bin angenehm überrascht“, und „Gerne wieder streamen, das war klasse“ waren einige der Kommentare im Chat zur übertragenen hybriden Ratssitzung am Donnerstagabend. Auch die Ratsvorsitzende Julia Recke sagte am Ende zufrieden: „Wir haben unsere Feuerprobe bestanden.“

Blick der Kamera über die Schulter der Ratsvorsitzenden Julia Recke. Quelle: Screenshot: Mark Bode

Tatsächlich erinnerte die Übertragung der Sitzung auf der Videoplattform Youtube etwas an einen vierstündigen Fernsehfilm mit gelegentlichen Unterbrechungen, die Werbepausen gleichkamen. Das Drehbuch war vielleicht nicht ganz oscarreif, aber es hatte dennoch einige Spannungskurven zu bieten. Immer wieder gab es etwas Drama mit persönlichen Auseinandersetzungen zwischen CDU-Mann Jonas Soluk und Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD). Dann etwas Komik bei den Abstimmungen. Gelegentlich wirkten die Monologe noch etwas langatmig, sodass sogar einzelne Ratsmitglieder zur Abstimmung drängten. Besonders positiv: Die Qualität der Übertragung, die in der Spitze etwas mehr als 200 Interessierte verfolgten, war überraschend gut.

Veranstaltungstechniker sorgen für Kameraeinstellungen

Um 19.01 Uhr eröffnete Recke die Sitzung in der Aula der KGS Pattensen. 17 Stimmberechtigte waren vor Ort präsent. Per Chat waren 13 weitere zugeschaltet. Karl-Heinz Bischoff-Tschirner fehlte entschuldigt. Das Team der Firma Blacklight um Veranstaltungstechniker Roman Meyer, das den Abend akribisch vorbereitet hatte, wechselte für die „Fernsehzuschauer“ regelmäßig die Ansicht. „Niemand möchte 30 Minuten lang dasselbe Bild sehen“, sagte Meyer vorher. Es gab Kameraschwenks zur SPD-Fraktion, dann vorbei an den Unabhängigen bis hin zu den CDU-Abgeordneten. Mal eine Nahaufnahme, mal war das Gruppenbild aus dem Chat zu sehen, mal Recke und Schumann, wenn diese das Wort ergriffen und mal Redner aus dem Chat in Großaufnahme.

Eine starre Kamera bietet einen Überblick über die anwesenden Ratspolitiker in der Aula der KGS Pattensen. Quelle: Screenshot: Mark Bode

„Ich bin aufgeregt“, erklärte Recke gleich zu Beginn. Am Ende betonte sie aber, dass diese Aufregung verschwunden sei. Dabei meisterte sie zwischendurch souverän, dass ihr Laptop ein Update installierte und sie den Stream nicht mehr verfolgen konnte. Allerdings hatten sie und Schumann beim Zählen der Stimmen immer wieder einige Probleme, was zu Schmunzlern bei den Anwesenden und sicher auch einigen Zuschauern führte. „Bitte halten sie die Finger deutlich vor die Linse“, sagte die Ratsvorsitzende immer wieder, als es bei den verschiedenen Tagesordnungspunkten um ein Ja, Nein oder eine Enthaltung ging.

UWG-Ratsherr Wahl hat bei Abstimmungen den besten Blick

Ein Beispiel zu den comedyhaften Einlagen: Bei einer Abstimmung sagte Schumann in Richtung Recke: „Ich habe sieben Jastimmen im Chat gezählt.“ Plötzlich rief UWG-Ratsherr Michael Wahl, der per Chat dabei war, laut: „Acht! Es sind acht!“ Dieses Schauspiel wiederholte sich bei der Stimmauszählung mehrfach. Wahl korrigierte Recke und Schumann immer wieder. Am Ende hatten aber alle Abstimmungsergebnisse ihre Richtigkeit. Um Punkt 23 Uhr endete die Übertragung.

Von Mark Bode