Pattensen-Mitte

Am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr kam ein 15-jähriger Schüler noch mit seinem Mountainbike der Marke Bulls an der KGS Pattensen an. Als er sein gelb-grün-schwarz lackiertes Bike der Marke Bulls gegen 13.10 Uhr dann von dem Poller am Platz-Saint-Aubin mitnehmen wollte, an dem er es am Morgen befestigte hatte, war es weg.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Diebstahl machen können oder die das Rad mit der auffälligen Lackierung inzwischen andernorts gesehen haben, erreichen das Kommissariat in Springe unter Telefon (0 50 41) 9 42 90.

Von Astrid Köhler