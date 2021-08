Pattensen-Mitte

Ein Kunde hatte am Montag, 23. August, gegen 18.30 Uhr seinen E-Scooter vor dem Imbiss „San Marino“ an der Göttinger Straße in Pattensen-Mitte abgestellt. Als er wenige Minuten später mit seinen Speisen wieder vor die Tür trat, war der Roller gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben.

Roller mit auffälligen Merkmalen

Der Roller war laut Polizei nicht zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Allerdings sei beim Abstellen das Lenkradschloss aktiviert worden. Der E-Roller hat blaue Versicherungskennzeichen. Insbesondere die grobstolligen Reifen und die silberfarbene Radgabel inklusive Federung sind auffällig am Fahrzeug. Das hat das Polizeikommissariat Springe mitgeteilt.

Wer Hinweise zum Diebstahl des Rollers oder dessen Verbleib geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Pattensen unter Telefon (0 51 01) 85 59 50 oder das Polizeikommissariat in Springe unter Telefon (0 50 41) 9 42 91 15 zu wenden.

Von Mark Bode